12.500 firmas piden la reforma del Código Penal por la sentencia de 'La Manada'

Piden que no sea necesario el "no consentimiento" para que se considere violación

También reclaman 200 millones de euros anuales para el Pacto contra la Violencia

insisten en la necesidad de formación y concienciación en materia de violencia sexual

Alianza por la Solidaridad entrega las 12.500 firmas recogidas en repulsa por la setencia del caso de 'La Manada' y con la petición expresa al ministro de Justicia, de que reforme el código penal, además de dotar de formación y recursos a la judicatura para luchar contra la violencia contra las mujeres y conseguir la igualdad real.

Desde Alianza por la Solidaridad aseguran que la lucha por la igualdad real y la repudia de los que cosifican y maltratan a las mujeres es la tónica dominante en la sociedad actual. Así se pone de relevancia con las diferentes manifestaciones a favor de los derechos de la mujer que se suceden desde marzo. Aunque, desde esta asociación también aseguran que los comportamientos machistas y contra la libertad sexual son más habituales de lo que queremos aceptar.

Por este motivo y en reacción a la sentencia del caso de 'La Manada' iniciaron una recogida de firmas, el 27 de abril, que entregan hoy al ministro de Justicia, Rafael Catalá. Las 12.500 firmas recogidas piden al ministro que tome la iniciativa para reforrmar el código penal y que no vuelvan a producirse sentencias que "permitan tipificar de violación delitos en los que no existe falta de consentimiento expreso" como ya ocurre en otros países como Reino Unido o Alemania en los que no es necesario que la víctima de una violación haya dicho "no" para que se consideren los hechos como tal.

Las firmas recogidas también piden a Catalá que ponga en marcha "con carácter de urgencia" programas de formación específica para policías, jueces, fiscales, etc. implicados en juzgar casos en materia de violencia sexual. De igual manera, solicitan se lleve a cabo un "intenso programa de educación y sensibilización ciudadana que promueva los valores de respeto y libertad sexual".

Además solicitan que se destinen 200 millones de euros anuales para cumplir el Pacto de Estado contra la Violencia y prometen volver a concentrarse para conseguir que sus reivindicaciones sean oídas y llevadas a cabo ya que "sin inversión y compromiso la desigualdad y la violencia contra las mujeres no serán erradicadas".

El objetivo es alcanzar la igualdad y el respeto por la libertad sexual de la mujer, una meta "por la que aun nos queda un enorme trabajo como sociedad tras la presencia de una sentencia como la de 'La Manada'", insisten desde Alianza por la Solidaridad.

Desde el Día Internacional de la Mujer y la histórica huelga feminista, se suceden las manifestaciones a favor de los derechos de la mujer. Aunque, desde Alianza por la Solidaridad aseguran que la violencia machista no cede y los comportamientos machistas y contra la libertad sexual son más habituales de lo que queremos aceptar.