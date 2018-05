Groundation, Konshens & Dub Akom y Spice, entre las nuevas confirmaciones del Rototom

17/05/2018 - 13:50

El festival internacional reggae Rototom Sunsplash ha lanzado una nueva remesa de confirmaciones para seguir nutriendo el cartel de su 25 aniversario, entre los que se encuentran Groundation, Konshens & Dub Akom y Spice. Con ella pone la "directa" hacia la edición 2018, que llegará a Benicàssim (Castellón), del 16 al 22 de agosto, según ha informado el organización en un comunicado.

La lista de incorporaciones para el escenario principal se estrena con la banda californiana de roots reggae Groundation, que actuará el viernes 17 de agosto, y sigue con triplete jamaicano: Konshens & Dub Akom (22 agosto), Kabaka Pyramid & The Bebble Rockers (19), y Spice, referente femenina del dancehall de la isla caribeña, que brillará sobre su propio escenario: la Dancehall, el primer día del festival, el 16 de agosto.

Este 25 aniversario hace un guiño a los orígenes italianos del Rototom Sunsplash --fundado en Gaio di Spilimbergo en 1994-- con un show especial: Italian Reggae AllStars, que reunirá el 21 de agosto a Africa Unite, Giuliano Palma, Brusco, Nina Zilli, Raiz, Train to Roots y Michela Grena. Completan el anuncio para el Main Stage los también italianos Mellow Mood (21 de agosto) y Bad Gyal, nueva tendencia del dancehall en la escena musical española, para el sábado 18 de agosto.

El Lion Stage anuncia por su parte a Biga Ranx ft Atili y Akatz, ambos el día 19, Villa Ada Posse & The Mad House Band (22) y Ras Kuko & The One Xe Band, dos días antes, que llegará con invitados especiales.

RAÍCES MEDITERRÁNEAS PARA EL VIERNES 17

Por el escenario pasarán también Earth Kry, el 16 de agosto; Royal Sounds, también en la primera jornada del Sunsplash; Hi-Shine Ladies Reggae Band, el día 18, y los valencianos Mediterranean Roots, el viernes 17.

Como colofón, Freddie Krueger, Northern Lights y New Level BCN Crew se incorporan a la Dancehall, el 22, 21 y 16 de agosto, respectivamente.