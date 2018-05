Durán denuncia que "alrededor de 500 niños se han quedado sin plaza en guarderías municipales"

17/05/2018 - 13:59

La portavoz del grupo municipal popular en Cort, Margalida Durán, ha denunciado que "alrededor de 500 niños se han quedado sin plaza en guarderías municipales", lo ha supuesto que "centenares de familias se encuentren en una complicada situación, que impide la conciliación familiar y laboral".

PALMA DE MALLORCA, 17 (EUROPA PRESS)

Según ha informado el PP en un comunicado, la portavoz ha manifestado que "no tiene sentido que, en un momento en el que el Ayuntamiento cuenta con 50 millones más de ingresos, no se haya aumentado la partida destinada al bono escolar ni se hayan modificado los criterios de acceso para que más familias puedan beneficiarse del mismo".

Para Durán, "la situación actual hace que sea totalmente necesario adoptar medidas que acaben con el incremento anual de listas de espera" y ha apuntado que "el bono escolar podría ser una solución efectiva si se modifican los criterios de adjudicación".

Por su parte, la regidora Antònia Roca ha señalado que "si una familia que accede a una plaza en una 'escoleta' municipal asume únicamente un 25 por ciento de la cuota, otra familia en la misma situación económica que va a un centro certificado, debe abonar el mismo porcentaje y no uno más elevado como ocurre ahora".

Para la regidora "no tiene sentido que, teniendo una lista de espera de más de 500 niños, la solución del Ayuntamiento sea la construcción de una nueva 'escoleta' en Son Gibert, para la que no tienen partida presupuestaria suficiente y que, además, únicamente garantizará plaza a 100 niños, por lo que no atajará el problema".

Por ello, Roca ha explicado que "con los 800.000 euros que costaría el mantenimiento anual de la nueva 'escoleta', se podría dotar de bono escolar a los 500 niños que actualmente están en lista de espera".

Finalmente, la regidora ha anunciado que el grupo municipal popular presentará una propuesta en la que se instará al equipo de gobierno a incrementar la cuantía destinada al bono escolar para que los niños que quedan fuera de las 'escoletas' municipales puedan acceder a otra certificada. Al mismo tiempo, se instará al gobierno municipal a modificar las bases del bono escolar para que el coste asumido por todas las familias, tanto si acceden a una 'escoleta' municipal, como si acceden a una privada, sea equiparable en términos porcentuales.

ORDENANZA CÍVICA

Por otro lado, Durán ha lamentado los "continuos retrasos" en la elaboración de la ordenanza cívica de Palma, "que impedirán que finalmente esta temporada la Policía Local cuente con un instrumento legal para perseguir conductas incívicas en zonas especialmente delicadas como la Playa de Palma".

"MÉS y Podemos han impedido que Palma tenga una ordenanza cívica este verano ya que se niegan a sancionar la venta ambulante ilegal, el consumo de alcohol en la calle o el trile", ha añadido.

Para la regidora, "este nuevo ejemplo de peleas internas tiene como principales perjudicados, una vez más, a vecinos, comerciantes y restauradores, a los que el alcalde prometió una ordenanza que no llegará".