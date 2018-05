Los presupuestos municipales, a un solo 'click' de los ciudadanos gracias a una web de la Consejería de Transparencia

17/05/2018 - 13:51

Podrán ver lo que ingresa el municipio y lo que finalmente gasta, así como la evolución presupuestaria comparada con la de años anteriores

MURCIA, 17 (EUROPA PRESS)

Los ciudadanos de la Región podrán conocer los presupuestos de sus ayuntamientos "al detalle", de forma "ágil, intuitiva y legible", gracias a una web que la Consejería de Transparencia, Participación y Portavoz pone a disposición de todos los consistorios. Por ejemplo, los vecinos podrán conocer "a un solo click" la información de cada capítulo de los presupuestos, el nivel de ejecución de las cuentas, el dinero recaudado en función de los impuestos, el destino de ese montante, la evolución de los últimos años y la comparativa por municipios.

Así lo ha hecho saber la consejera de Transparencia, Participación y Portavoz, Noelia Arroyo, que ha presentado esta página web 'Presupuestos Municipales Abiertos' acompañada por el presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia y alcalde de Lorquí, Joaquín Hernández, y la alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez, único municipio de la Región miembro de la Junta de Gobierno de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación de la Federación Española de Municipios y Provincias.

La web, accesible en el enlace 'presupuestosmunicipales.carm.es', es una herramienta desarrollada por la Consejería de Transparencia, Participación y Portavoz y que el Gobierno regional pone a disposición de los 45 ayuntamientos de la Región "a coste cero", tal y como ha señalado Arroyo.

La consejera ha explicado que esta herramienta se enmarca en uno de los ejes fundamentales del Plan de Gobierno Abierto aprobado hace unos días por el Gobierno regional que persigue "fomentar las políticas de buen gobierno en todas las administraciones públicas y, especialmente, en los ayuntamientos de la Región" mediante la colaboración institucional.

En este contexto, la Consejería de Transparencia, Participación y Portavoz ha creado esta herramienta web para que todos los ciudadanos de la Región tengan disponible a golpe de 'click' y de forma "muy intuitiva, atractiva, legible y fácil" toda la información del presupuesto de cada uno de sus municipios, así como la evolución del dinero público.

Arroyo ha dicho ser consciente de que "muchos ayuntamientos no pueden ejercer todas las acciones" que su Consejería les recomienda dentro del Plan de Gobierno Abierto en materia de transparencia y participación, precisamente por los recursos técnicos y económicos que implica. Por eso, la Comunidad les va a facilitar herramientas y el asesoramiento de sus expertos para poder aplicar estas acciones.

Es el caso de la web 'Presupuestos Municipales Abiertos', de la que podrán beneficiarse todos los ayuntamientos. "Conscientes de esa necesidad, seguimos avanzando a través de la red regional de Municipios por la Participación Ciudadana, y seguimos avanzando a un ritmo constante en innovación y en la aplicación de estas medidas y en lo que debe ser la política de buen gobierno, transparencia y participación", tal y como ha subrayado.

TODA LA INFORMACIÓN, DESGLOSADA POR CAPÍTULOS

La web, según Arroyo, es un ejemplo de información accesible e intuitiva, donde se va a proporcionar de forma gráfica el presupuesto de cada municipio desglosado por capítulos, como Educación, Política Social, Sanidad o Personal. Los ciudadanos podrán ver lo que ingresa cada municipio y lo que finalmente gasta, así como la evolución de la información presupuestaria comparada con la de años anteriores.

El director de la Oficina de Transparencia y Participación, José David Hernández, ha manifestado que la web, que está confeccionada con los datos abiertos proporcionados por los diferentes ayuntamientos, proporciona una visibilidad "gráfica, intuitiva y ágil" para todos los ciudadanos, aportando una visión global de los ingresos y los gastos de cada ayuntamiento, y permite comparar la evolución de todos ellos a lo largo de los diferentes ejercicios.

Asimismo, la web permite conocer en detalle la evolución de cada uno de los capítulos de ingresos o gastos como, por ejemplo, en la partida del personal funcionario. Así, se refleja "en qué se gasta hasta el último euro cada ayuntamiento, tanto el presupuesto inicial como el presupuesto ejecutado en cada ejercicio". Además, la web no sólo incluye la cantidad, sino que también explica en detalle los servicios que implica cada partida.

Los ciudadanos no sólo pueden consultar el dinero presupuestado inicialmente, sino también lo "realmente ejecutado" finalmente y su variación con respecto al ejercicio anterior. Además, la web ofrece el gasto por habitante en cada uno de esos programas y permite conocer en qué conceptos presupuestarios se gasta el dinero presupuestario (personal funcionario, material, suministros...).

La web también dispone de un buscador que permite al ciudadano discriminar por conceptos o capítulos. Asimismo, cuenta con una visión gráfica intuitiva que permite confrontar los ingresos y los gastos, así como lo presupuestado y lo realmente ejecutado en un ejercicio concreto. Otra de las variables, permite comparar por municipios determinadas macromagnitudes, mostrando el gasto por habitante en un mapa de la Región.

Arroyo ha explicado que, de momento, la web no ofrece la información de los 45 municipios de la Región, ya que algunos han sido "más rápidos" a la hora de facilitar la información que se vuelca en el sistema tecnológico, pero hay otros municipios que "todavía no han facilitado la información". No obstante, ha confiado en que, el ayuntamiento "que no haya hecho los deberes" seguro que se "pondrá las pilas al ver que ya hemos lanzado la web".

"RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO"

Durante su intervención, Hernández ha señalado que, al final, los presupuestos "son el documento político y técnico más importante que tiene un ayuntamiento a su alcance, así como el Equipo de Gobierno y los ciudadanos". Por eso, ha remarcado la importancia de hacer un "esfuerzo" para hacerlos "transparentes" y accesibles a la ciudadanía.

"Los ayuntamientos somos la administración más cercana y estamos obligados a dar ese derecho a la información, a la rendición de cuentas y a la nueva y buena gobernanza", según Hernández, quien ha felicitado a la Consejería por esta iniciativa que permite compendiar los datos de los presupuestos, que "a veces son tan ilegibles".

De hecho, ha apostado por que los ayuntamientos hagan un esfuerzo para que los presupuestos sean "claros, legibles y entendibles por todos los ciudadanos". Y es que las cuentas no sólo permiten ver en qué se gasta el dinero o cuáles son los ingresos, sino que "tienen muchos entresijos importantes y tenemos que hacer pedagogía para que los ciudadanos sepan interpretarlos".

A su juicio, este portal "consigue dar esa rendición de cuentas tan importante que necesitan los ciudadanos, para saber cómo evolucionan los presupuestos y también para hacer una comparativa entre todos los ayuntamientos de la Región, para comprobar en qué se gastan el dinero los políticos, cómo lo ingresan, qué impuestos tienen o qué manera tienen de distribuir las inversiones".

Túnez ha dado las gracias a todos los miembros de la Consejería por el "buen trabajo realizado" y ha ratificado que el presupuesto es el documento "más importante" que los ayuntamientos pueden trasladar a los ciudadanos para que sean partícipes de la gestión.

La web, financiada con Fondos Feder, ha sido desarrollada por la Oficina de Transparencia y Participación Ciudadana, con la colaboración de la Red Regional de Municipios por la Participación Ciudadana y de las direcciones generales de Administración Local y de Informática, Patrimonio y Telecomunicaciones, adscritas a las Consejerías de Presidencia y de Hacienda, respectivamente.