Podemos responde a sánchez que los problemas políticos "no se resuelven a golpe de leyes"

17/05/2018 - 14:19

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, aseguró este jueves que los problemas políticos "no se resuelven a golpe de leyes", en respuesta a la propuesta del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de "adecuar" el delito de rebelión al siglo XXI y a la nueva realidad de España.

Así se manifestó Montero en el Congreso, tras ser preguntada por la propuesta de Sánchez sobre reformar el Código Penal en lo que se refiere al delito de rebelión, que en su actual redacción exige el uso de violencia para poder ser atribuido a un investigado.

Montero aseguró que "los problemas políticos no se resuelven a golpe de leyes", y muestra de ello, añadió, es que "el 155 no ha servido para resolver los problemas" en Cataluña. Asimismo, la portavoz de Podemos destacó que "la judicialización no sirve de nada". En Cataluña, agregó, "no estamos ante un escenario que requiera de ocurrencias, sino de soluciones complejas".

Por otro lado, la portavoz de Unidos Podemos se refirió a la toma de posesión de Quim Torra como presidente de la Generalitat. "Hay muchas formas de asumir un cargo público", destacó, pero para Unidos Podemos lo relevante es que "no compartimos su hoja de ruta". En este sentido, Montero añadió que Torra no va a aportar solución alguna para Cataluña, como tampoco lo hacen "las soluciones simplistas de Rivera".

(SERVIMEDIA)

17-MAY-18

ICG/nbc