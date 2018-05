La Junta dice que está "cumpliendo" la sentencia del Supremo sobre Religión y aboga por ofertarla en "todos los cursos"

17/05/2018 - 13:52

La consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, Esther Gutiérrez, ha resaltado que el Ejecutivo regional está "cumpliendo" la sentencia del Tribunal Supremo sobre la asignatura de Religión y que su intención es poder ofertarla en "todos los cursos" de ESO y Bachillerato.

MÉRIDA, 17 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado la consejera de Educación de la Junta de Extremadura, Esther Gutiérrez, a preguntas de los periodistas este jueves en Mérida durante su visita a las Olimpiadas de Formación Profesional 'ExtremaduraSkills 2018', sobre la modificación del Decreto 98/2016, que reduciría la carga horaria de la materia de Religión.

En su intervención, la consejera ha aseverado que la Junta está "cumpliendo" la sentencia "tal cual" tanto en la Educación Secundaria Obligatoria como en Bachillerato, en especial en 2º de Bachillerato "tal como dice la sentencia que debe ofertarse", por lo que la intención de la Junta es ofertar Religión en todos los cursos "a no ser que la propia administración justifique con argumentos necesarios que hay motivos para que no se haga", lo cual el Ejecutivo regional "no ha hecho".

De esta manera, Esther Gutiérrez ha explicado que la "única" diferencia con respecto al decreto anterior es que "antes eran siete horas lectivas y ahora seis", tras lo que ha insistido en que esta medida se enmarca en un proyecto educativo que pretende apostar por el bilingüismo, que "tengan cabida también las horas de refuerzo", que existan las clases de Filosofía, así como que Religión "esté presente en todos los cursos desde primero hasta cuarto de ESO y desde primero hasta segundo de Bachillerato".

Por otra parte, ha recordado que en 2016 se estableció un nuevo decreto en Educación Secundaria que "afectó no sólo a religión sino a otras asignaturas" y que contó con el "consenso de la comunidad educativa" ya que se tuvieron en cuenta sus aportaciones, tras lo que ha insistido en que en el nuevo decreto "no hay reducción de dos horas", sino de una.

Asimismo, en el anterior decreto, ha proseguido la consejera, "hubo otros perjudicados que no salieron a la calle", que eran interinos que "estaban en lista de espera y que habían tenido la ocasión de trabajar porque habían pasado por un proceso selectivo", pero, sin embargo, "cuando el anterior gobierno puso en marcha ese decreto favoreciendo en este caso las horas de Religión, esos interinos dejaron de trabajar", algo que "se aceptó porque se pensó que era un proyecto educativo".

En este caso, la consejera de Educación y Empleo ha reiterado que este nuevo decreto, al que "aún le quedan otros muchos trámites" hasta llegar al Consejo de Gobierno, ha sido "consensuado y participativo", cosa que el de 2015 "no era", tras lo que ha señalado que "evidentemente" no se puede contentar a todos los colectivos por igual ya que "unas asignaturas tienen más carga que otras" y "hay unas que se benefician más que otras".

Por otra parte, Gutiérrez ha mostrado todo sus "respetos" al colectivo de profesores de Religión y ha indicado que el Ejecutivo regional "siempre" ha sido "muy respetuoso en las declaraciones y en el cumplimiento de sentencias", tras lo que ha insistido en que "la polémica está de más" puesto que los ciudadanos "tienen que valorar los proyectos a nivel educativo".

"Estos no son los mayores problemas a nivel educativo" en la región, ha destacado la consejera, tras lo que ha señalado que los "problemas mayores y reales" son la financiación "escasa" a nivel nacional o las "dificultades" de las comunidades autónomas "para llevar a cabo esas competencias a favor de la calidad de la educación".