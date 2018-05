Unicef urge a combatir la pobreza infantil en Catalunya para cumplir la Agenda 2030 de la ONU

17/05/2018 - 15:08

Recomienda una prestación por hijo a cargo y proteger a los menores extranjeros

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

Unicef Comité Catalunya ha urgido a luchar contra la pobreza infantil y la desigualdad, promocionar una educación de calidad y combatir la violencia, siendo los tres puntos que ve con "especial preocupación" y requieren prioridad para lograr cumplir la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (ONU).

"No se puede cumplir la Agenda de la ONU si no se apuesta decididamente por la infancia y se pone a los niños y niñas en el centro de las políticas", ha explicado este jueves el director ejecutivo de Unicef Comité Español, Javier Martos, cuando la ONG ha presentado en Barcelona el informe 'No val a badar' (No se vale distraerse).

El documento analiza siete de los 17 objetivos, en base a un diagnóstico de la situación de la infancia en Catalunya que ha constatado que los niños son "los más castigados por la pobreza", ante lo que ha recomendado establecer una prestación por hijo a cargo de carácter universal, que cubra unos mínimos esenciales y tenga al niño como titular.

También ha recomendado aumentar la inversión social en infancia y familias, fomentar el empleo de calidad --como elemento clave para reducir la pobreza y la exclusión social--, racionalizar los horarios para avanzar en la conciliación laboral y familiar, e introducir cambios fiscales en el tramo autonómico del IRPF y en otros impuestos y tasas.

Unicef Comité Catalunya ha recordado que en Catalunya la pobreza infantil es una "problema estructural", y que en 2016 uno de cada cuatro niños vivían en riesgo de pobreza, cuatro puntos porcentuales más que en la UE, que es del 21%.

Sobre los niños extranjeros no acompañados, ha reclamado que se cumpla el principio del interés superior del niño para que prevalezca su condición de infante por encima de la de extranjero y acabar con "prácticas contrarias a los derechos humanos, como las pruebas médicas sistematizadas para la determinación de la edad".

Ha pedido incrementar la prevención, detección y atención de las violencias y el abuso sobre los niños, además de situar a los niños en el centro del sistema de protección, potenciando la acogida familiar y avanzando en la profesionalización de esta figura.

En lo relativo a la salud, ha pedido que se invierta más para reducir al máximo las listas de espera y las demoras para visitas a especialistas, pruebas diagnósticas e intervenciones, incluyendo también que la condición de infante sea un criterio de priorización y se asegure la cobertura bucodental y oftalmológica.

También ha visto necesario aumentar los recursos y servicios de la red pública de salud mental infantil y juvenil y combatir el silencio y la estigmatización sobre el suicidio.

EDUCACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO

Sobre la educación, ha alertado que "un sistema educativo no es justo ni inclusivo cuando casi uno de cada seis jóvenes abandonan prematuramente los estudios", y ha recomendado aumentar la inversión en este ámbito, establecer un plan estratégico para acabar con la segregación escolar, avanzar hacia el acceso universal a la educación de cero a tres años y garantizar el ocio educativo.

Unicef ha urgido a garantizar en Catalunya que los niños "puedan vivir en viviendas a precios asequibles y en condiciones óptimas", para lo que ve necesario ampliar las ayudas y la vivienda pública, además de acelerar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar los efectos del cambio climático, con especial atención a los niños y a los entornos más vulnerables.