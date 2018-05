Garrido no echa a nadie en falta en el Pleno de investidura: "Quien no puede asistir es porque tiene alguna razón"

17/05/2018 - 14:38

El presidente de la Comunidad de Madrid en funciones y candidato del PP a la misma, Ángel Garrido, ha sostenido que no ha echado de menos a nadie durante la primera sesión del Pleno de investidura, en la que ha realizado su discurso.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

"Hay personas que pueden venir, otras que no pueden venir, las que no pueden venir lógicamente es porque tienen alguna razón. No echo en falta a nadie, sé que todo el mundo intenta siempre asistir y quien no puede es que porque tiene alguna razón", ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de la Asamblea nada más concluir su intervención.

En este sentido, ha querido agradecer la presencia de quienes sí han acudido, que han sido "muy amables". Entre otros en las gradas del hemiciclo se encontraban el coordinador general del PP, Fernado Fernández Maíllo, el presidente del Senado y del PP madrileño, Pío García-Escudero, la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, o alcaldes de la región.

También ha expuesto que tienen que seguir gobernando porque lo han hecho bien "durante los tres años de Legislatura". "Tenemos muchas cosas por hacer", ha defendido. Garrido, que ha intervenido en el Pleno durante una hora y medida y ha reivindicado que gobernará desde el centro pero sin perder las señas de identidad de su partido