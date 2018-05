Aguado asegura que estarán "vigilantes" para que Garrido cumpla lo comprometido e incide en que le apoyará mañana

17/05/2018 - 14:29

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha instado este jueves al candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, a que lleve a cabo los temas que quedan pendientes, porque estarán "vigilantes" desde la oposición" y ha incidido en que mañana el 'popular' contará con su apoyo.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Aguado en declaraciones en los pasillos de la Cámara regional, al finalizar la primera sesión del Pleno de investidura con el discurso de Garrido, que le ha parecido "institucional" donde ha puesto en valor lo que se ha conseguido en esta legislatura, "pero también ha indicado que quedan temas pendientes", a su parecer, algunos recogidos en los presupuestos de 2018 que negociaron con Ciudadanos.

"Que se comprometa a llevarlo a cabo y contará con nuestro apoyo, para esas bajadas de impuestos. Le pido que se comprometa de verdad en esos anuncios hoy, para que se conviertan en una realidad mañana. Por eso, votaremos a favor por sentido de responsabilidad y de coherencia a la hora de permitir que Gobierne la lista más votada", ha señalado.

Asimismo, el portavoz de la formación naranja ha augurado que esta legislatura se va a agotar con un presidente que va a contribuir a que este ajeno a "nuevos escándalos". No obstante, ha asegurado que Ciudadanos, desde la oposición, va a estar vigilante, controlando que su Gobierno "se limita a gobernar la comunidad de la forma más solvente".

"Lo que tienen que hacer es que no vaya a haber más máster y más púnicas y garantizar que vamos a llegar a las urnas de la forma más higiénica posible", ha solicitado.

En este punto, Aguado ha insistido en que Garrido no tiene que emprender "grandes proyectos", si no acabar la legislatura con una persona "interina" y "limpia de corrupción", para ya después en las urnas "ganar" a los 'populares', sin "echarles de los despachos cuando no procede".