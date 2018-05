Educación garantiza la información a los padres sobre charlas no programadas e incide que las de LGTBI sí se dieron

17/05/2018 - 14:53

La Asamblea rechaza la reprobación de la consejera

CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

La consejera de Educación, Adela Martínez-Cachá, ha dejado claro durante el Pleno de la Asamblea Regional en el que se ha debatido una moción de Podemos para reprobarla sobre la suspensión de las charlas de formación en valores de igualdad y respeto a la orientación sexual impartida por colectivos LGTBI en centros educativos que las charlas "se han dado con normalidad".

Martínez-Cachá realizaba esta afirmación tras no salir adelante la reprobación impulsada por Podemos ni la enmienda a la totalidad de Ciudadanos que pedía la reposición de estas charlas en los mismos términos que se realizaron hasta su suspensión informando a los padres previamente.

La consejera ha afirmado que el Gobierno "garantizará" la información a los padres de todas las charlas que no se hayan incluido en la Programación General Anual porque "todo lo que es obligatorio no es objetable, pero todo lo que no es obligatorio puede ser objetable salvo que esté en la programación general anual". En ese sentido, ha expuesto que el Gobierno trabajará para que las familias puedan decidir si sus hijos acuden o no a estas charlas.

Desde el PP, Javier Iniesta ha negado que se discriminara a algún colectivo. Él ha explicado que la consejería, ante las quejas de unos padres emitió unas instrucciones para informarles. A su juicio, quien debería ser reprobado es el portavoz de Podemos, Óscar Urralburu, "por utilizar la mentira para manipular y enfrentar a la sociedad y a unos colectivos con otros".

El portavoz de la formación morada, Óscar Urralburu, ha explicado que la reprobación es "una condena política". Considera que el PP pretende "convertir en instrucción pública lo que no son sino convicciones morales particulares. Es en defensa de la libertad de expresión y de cátedra, en defensa de la democracia en nuestras escuelas". Ha criticado, además, a Ciudadanos por ser "la muleta" del PP. "La escuela no puede ser un lugar de represión y de odio", ha añadido.

De Ciudadanos, Juan José Molina ha insistido en que se debe informar a las familias de estas charlas, en función de la legalidad vigente. "Lo principal es retomar las charlas por encima de cualquier reprobación", ha pedido.

Los socialistas, por su parte, han afirmado en boca de Isabel Casalduero ha puntualizado que no tienen nada en contra de los padres. En su opinión, estos cursos tienen "plena cabida" en el currículo educativo. Apuntando que el Gobierno "cedió" a las presiones de una organización ultraconservadora.

Durante el debate parlamentario también se ha aprobado por unanimidad una iniciativa de Ciudadanos en la que la formación naranja ha solicitado la implantación, en los centros educativos de la Región, de un plan de formación básica en técnicas de reanimación cardiopulmonar dirigida a alumnos de entre 10 y 18 años. El proyecto consiste en formar a estudiantes y profesores de la Región para que puedan actuar ante una situación de parada cardiorrespiratoria.

Asimismo, el Pleno ha sacado adelante por unanimidad una moción del PSOE para constituir una mesa de trabajo para desbloquear la situación en la que se encuentra la construcción del Museo Regional de Paleontología y evolución humana.

La socialista Isabel Casalduero ha manifestado que se trata de una infraestructura "abandonada y sin acabar" en la que se gastaron 4 millones de euros en su construcción. "Al Consistorio le sale más rentable devolver el importe, que asumir gastar 3 millones de euros en una infraestructura que va a quedar abandona", ha expuesto pidiendo un plan de actuaciones que conviertan el museo en un referente.

Por otro lado, la Cámara ha respaldado que el aeropuerto con la abstención de Podemos una propuesta del PP para que el aeropuerto de San Javier sea sede permanente de la Fundación Infante de Orleans, cuyo museo busca un emplazamiento alternativo al aeródromo madrileño de Cuatro Vientos. Los 'populares' consideran que al instalar en San Javier el museo sería un "reclamo turístico".

Finalmente, el Pleno ha aprobado por unanimidad otra moción del PP para impulsar actuaciones encaminadas a concienciar a la sociedad sobre la soledad crónica de las personas mayores.