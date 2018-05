Las asociaciones de autónomos piden financiación y consenso en las Cortes para aprobar una ley del sector

17/05/2018 - 14:40

La presidenta de ATA en Aragón, Mayte Mazuelas, y el presidente de UPTA en la Comunidad, Álvaro Bajén, se han felicitado por la aprobación de la toma en consideración este jueves en el pleno de las Cortes autonómicas de la propuesta de ley presentada por Podemos de apoyo al trabajo autónomo y al emprendimiento de la Comunidad, quienes han pedido financiación y consenso.

Mayte Mazuelas ha deseado que esta ley "no quede en papel mojado, en buenas propuestas", ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación, tras seguir el debate de la proposición de ley desde la tribuna del público, junto con Bajén.

Según ha explicado, hasta ahora "no se nos ha hecho caso, no se nos ha escuchado" como colectivo, de forma que "llevamos muchos años siendo trabajadores de segunda" y "no importamos, salvo, a veces, en periodo electoral" por lo que "nos hemos sentido olvidados".

Ahora, ha continuado, "quiero ver obras, dotación presupuestaria para los autónomos y que haya cuatro o cinco medidas concretas que ayuden en el día a día" de estos trabajadores, para lo que espera que los grupos presenten enmiendas y "al final todo el arco parlamentario esté dispuesto a trabajar a favor de los autónomos".

RETRASO

El presidente de UPTA Aragón, Álvaro Bajén, ha comentado que ha estudiado tanto esta proposición de ley, como en anteproyecto del Gobierno autonómico, y ha expresado su "inmensa satisfacción" por "el inicio de unos trámites que se han retrasado mucho tiempo" ya que ha recordado que ya "hace más de diez años presentamos una proposición de regulación del trabajo autónomo".

También ha esgrimido que "si no hay presupuesto para los autónomos, la ley va a quedar muy coja" y ha asegurado que van a tratar de propiciar "la unidad de todos los partidos", al tiempo que ha agradecido a Podemos que haya iniciado este trámite".

Según ha manifestado, "vamos a pedir unanimidad" y que se cuente con la opinión de ambas asociaciones porque entre las dos representan a los 105.000 autónomos de la Comunidad.

En este punto, ha reclamado el Consejo Aragonés del Trabajo Autónomo, que "todavía no está encima de la mesa", cuando "es fundamental que se cuenten con nosotros" como colectivo, ha incidido, y no solo con la opinión de personas concretas.

Igualmente, ha pedido "una financiación específica" porque "no puede ser que haya financiación a tipo de interés cero para las grandes empresas y nosotros, como personas físicas, no tenemos apenas" acceso a ella, así como formación e información para que los autónomos conozcan los sectores con valor añadido.