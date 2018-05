Villalobos ve con "estupor" que Torra asistiese a las protestas ante Ferraz y pide que aclare sus "intereses"

17/05/2018 - 15:07

El presidente del PSOE de Sevilla, de la Diputación de dicha provincia y de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, ha manifestado este jueves su "estupor" ante la participación del nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, en las protestas celebradas ante la sede nacional del PSOE con motivo del comité federal del otoño de 2016, reclamando que aclare "qué intención o intereses tenía" y "que pretendía" al asistir a dichas concentraciones.

SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)

En unas declaraciones recogidas por Europa Press, Rodríguez Villalobos ha manifestado que se siente "extrañado y sorprendido" respecto a la participación de Quim Torra en las concentraciones celebradas ante la sede nacional del PSOE el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 2016, con motivo del comité federal que terminó con la dimisión del ya entonces líder del PSOE, Pedro Sánchez.

"No entiendo qué hacía el actual presidente de la Generalitat en las puertas de la sede de Ferraz", ha dicho aludiendo a que Torra "protestase con pancartas, apoyando las consignas de los manifestantes, ante la sede de un partido que no era el suyo". "No quiero ser malpensado. Seguramente estaría de visita turística en Madrid", ha ironizado Villalobos, respecto a que Torra estuviese visitando lo que el actual presidente catalán considera como "otro país", pues "es un separatista de renombre, como lo dejó bien claro en su discurso de investidura".

LA "UNIDAD"

Así, ha encuadrado la participación de Torra en las citadas protestas ante la sede socialista de Ferraz durante aquel comité federal del partido, con que el punto de inflexión que atravesaba entonces el PSOE "contravenía con ciertas posturas", en alusión a la situación atravesada por Cataluña a cuenta del proyecto independentista y la "unidad" de España defendida por la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, quien después de aquel comité federal rivalizó con Pedro Sánchez por la secretaría federal del PSOE.

Dado el caso, ha preguntado retóricamente "qué intención o intereses tenía" y "que pretendía" Torra al participar en aquellas protestas, considerando que "no es serio" que un dirigente político actuase de tal manera. "Algún día nos enteraremos y se esclarecerá qué intereses había", ha augurado Fernando Rodríguez Villalobos, insistiendo en su "estupor" ante la asistencia de Torra a tales protestas.