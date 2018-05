Cs reivindica haber conseguido los 10 millones para el transporte frente a la "política de pancartas" de Compromís

17/05/2018 - 14:31

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha destacado este jueves que "frente a la política de pancartas de Compromís y las promesas del PP, Cs ha conseguido 10 millones de euros para el transporte metropolitano de València".

VALENCIA, 17 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios, ha explicado que la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 planteada por su formación para conseguir esos 10 millones de euros "es una gran noticia para València" porque "era una demanda histórica para que València y los vecinos del área metropolitana tengan el transporte que se merece".

"Lo importante era abrir la línea de la subvención, algo que ya se ha conseguido, por lo que el debate es cuánto tiene que venir en el futuro", ha dicho.

A su juicio, esta situación "es un reflejo de lo que está pasando en la vida política" porque "hay una opción que es ponerse detrás de la pancarta, confrontar", que es Compromís, y hay otra "que es negociar, dialogar, aprobar unos presupuestos y desde ahí presentar una enmienda y traer una realidad", la de Ciudadanos.

Además, ha agregado Giner, "está la postura del PP, que es traernos una promesa", pero "no está mal, porque lo que queremos es hablar de cantidades para el futuro".

"ESTO NO LO PUEDE GESTIONAR GREZZI"

Giner ha destacado que hay un aspecto que les "preocupa" y es que ese esfuerzo por lograr la línea de subvención "no lo puede gestionar el señor (Giuseppe) Grezzi", el edil de Movilidad, porque "no está preparado para gestionar, actúa por impulsos y no hace más que faltar el respeto a todo el mundo".

Por ello, ha pedido "una planificación de la movilidad y que Grezzi tenga una participación reducida porque ha demostrado durante tres años que no está capacitado para gestionar el transporte de los valencianos".

VOLUNTAD POLÍTICA

La portavoz de Ciudadanos en Les Corts, Mari Carmen Sánchez, ha celebrado que su partido "haya logrado un acuerdo, además de para el transporte metropolitano, para destinar 1 millón de euros a la conexión por carretera entre Castellón y Vinaròs y otro millón más a mejorar las conexiones con el Aeropuerto de El Altet".

"Estamos demostrando que desde la voluntad política se pueden conseguir cosas para los valencianos. PSPV y Compromís están asentados en el no es no, acostumbrados a ver los toros desde la barrera y si realmente lo que nos preocupa son los ciudadanos lo que hay que hacer es bajarse al terreno, dejar las ideologías aparte y sentarse a negociar por el bien de los valencianos", ha afirmado.