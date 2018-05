Un proyecto de integración y conservación mejorará el Camino Lebaniego desde un punto de vista ecocultural

17/05/2018 - 14:17

Tiene un presupuesto de 80.000 euros y participan personas con discapacidad

SANTANDER, 17 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Cantabria, junto con otras entidades, está desarrollando un proyecto de integración y conservación para mejorar los servicios del Camino Lebaniego, desde un punto de vista ecocultural, a través de actuaciones en las que participan personas con discapacidad.

El proyecto, en el que participan la Sociedad Año Jubilar Lebaniego, la Fundación Biodiversidad, la Asociación Cántabra en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Ampros) y la Obra Social La Caixa, tiene como objetivo transformar el Camino Lebaniego en un entorno "ecosistémico sano" y hacerlo accesible para todos los peregrinos.

Bajo el lema 'Camino Lebaniego: itinerario ecocultural de la Montaña', la iniciativa se inició en marzo, tiene una duración de 7 meses --hasta el 30 de septiembre-- con un presupuesto de 80.000 euros, y contempla diferentes acciones desde Val de San Vicente hasta Camaleño, donde se encuentra el Monasterio de Santo Toribio.

El proyecto ha sido presentado hoy por los consejeros de Turismo y Medio Rural, Francisco Martín y Jesús Oria, respectivamente; el director de la Sociedad Año Jubilar Lebaniego, Manuel Bahillo; el director de Instituciones de CaixaBank en Cantabria, César Gil; y el director gerente y la presidenta de Ampros, Roberto Álvarez y Carmen Sánchez, que lo han ensalzado por poner en valor el factor ecocultural a la vez de hacer una labor de integración de personas con discapacidad.

Así, en los trabajos participará un grupo de cinco personas, una con discapacidad física y cuatro con discapacidad intelectual, así como voluntarios y asociaciones ambientales, que acondicionarán el recorrido, controlarán las especies invasoras y mejorarán los hábitat para las especies autóctonas.

Además, se dividirá el recorrido en partes y se implantará la figura del 'guarda del camino' para que tanto éste como los habitantes de los municipios "vigilen" sus tramos y detecten las necesidades de mejora.

Previamente, y a través de una de las actividades englobadas en el proyecto, llamada 'Encontrando mi camino' y realizada de manera conjunta con el colegio Juan XXIII, 16 personas con discapacidad han realizado el Camino Lebaniego para evaluar las necesidades con el fin de mejorar los servicios.

Una iniciativa que el director de Ampros ha calificado como "muy emocionante", ya que, según ha dicho, ha sido la primera vez que un grupo de personas con discapacidad ha llegado a la Puerta del Perdón a través del Camino.

Por su parte, Bahíllo ha explicado que estas actuaciones de integración y mejora del ecosistema del Camino son un "primer proyecto" dentro del Camino Lebaniego, ya que se está trabajando en otras medidas de cara al futuro.

Por ejemplo, ha mencionado que mantiene contactos con Asturias, Castilla y León y mancomunidades de Galicia para poner en valor otros caminos como el Palentino o el Leonés, así como establecer alianzas con el Camino Francés y homogeneizar las señales del Camino Lebaniego con las del Camino de Santiago.

En este sentido, el consejero de Turismo ha reiterado que su intención es convertir el Lebaniego en un "hito" tanto del Camino de Santiago como del Camino Francés. "No se entendería un Camino Lebaniego sin un Camino de Santiago, y viceversa", ha apostillado.

Por ello, tienen en marcha muchos proyectos para "tejer red" con otras comunidades, aunque también otros propios como el programa de subvenciones para el desarrollo y mejora de los albergues. "El peregrino tiene dificultades si no hay albergues, y si no hay peregrinos no se abren albergues. Es un círculo vicioso que intentamos romper", ha dicho.

Así, ha reiterado que el objetivo es hacer un camino "accesible y al gusto de todos", y que con estas medidas se pretende conseguir "que no haga falta que sea Año Jubilar" para que sigan acudiendo peregrinos al Camino".

Por su parte, el consejero de Medio Rural ha destacado que el Camino Lebaniego es un itinerario "privilegiado" desde el punto de vista ambiental y paisajístico, que recorre enclaves con valor ecológico, por lo que todas las actuaciones que se realicen en él deben ser "de nula afección al medio natural".

También ha ensalzado la colaboración entre ambas consejerías para trabajar en el objetivo común de que el medio rural "continúe siendo el soporte de nuestra esencia como región".