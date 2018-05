El Parlamento pide a Salud que obligue a Ferrovial a cumplir el pliego de condiciones en ambulancias

17/05/2018 - 14:33

"Aconsejaría al comité de empresa o que bien denuncien, en los juzgados o si es el incumplimiento del pliego en la Consejería", dice la consejera

"Aconsejaría al comité de empresa o que bien denuncien, en los juzgados o si es el incumplimiento del pliego en la Consejería", dice la consejera

LOGROÑO, 17 (EUROPA PRESS)

El Parlamento de La Rioja, con los votos de PSOE, Ciudadanos y Podemos, ha aprobado hoy pedir a la Consejería de Salud que obligue a Ferrovial, concesionaria del servicio de ambulancias, que cumpla el pliego de condiciones, supliendo las carencias y corrigiendo irregularidades.

La propuesta, con forma de proposición no de ley, surge de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, cuya diputada Nuria del Río ha denunciado que "esta empresa está incumpliendo, desde el principio, la ley y el pliego" ha añadido que "nadie conoce la mejora presentada por esta empresa con respecto a las ocho restantes".

Ha citado "contratos de prácticas para cubrir bajas, que los vehículos localizados superan las horas... " y "una cosa especialmente grave: Que usted mintió porque dijo a los trabajadores que no se preocuparan, que esta empresa iba a mejorar sus condiciones laborales", le ha espetado a la consejera, María Martín.

También le ha criticado a Martín que "siempre sale a dar la cara por la empresa privada" y "nunca sale con la soberbia que suele usar para defender a la sanidad pública".

"La empresa ha sido legalmente adjudicataria (...), nos parezca mejor o peor, pero por lo menos que cumplan", ha dicho la socialista.

La diputada de Ciudadanos Rebeca Grajea ha creído de "sentido común" la proposición. Incluye la creación de una Comisión de Seguimiento del servicio de transporte sanitario, con el Gobierno, la empresa, el Comité de Empresa y los grupos parlamentarios.

La diputada naranja ha mostrado, además, su preocupación por las carencias de las ambulancias de soporte vital básico.

En esta línea, el diputado de Podemos Juan Calvo ha lamentado no estar hablando de "un servicio público sino de un servicio externalizado a una empresa que se hizo famosa por el Caso Palau, y vinculada a casos de corrupción".

Ha recordado que esta empresa se llevó la concesión con un millón y medio menos, cuando Asiscar, la anterior concesionaria, "decía que no ganaba dinero". Ha destacado, además, que "el transporte sanitario forma parte de la atención sanitaria", por lo que ha deseado, "en unos meses, estar hablando de su reversión a la sanidad pública".

Desde el Partido Popular, su portavoz, Jesús Ángel Garrido, ha acusado al PSOE de "hacer politiquilla" y ha lamentado que Ciudadanos apoye la iniciativa cuando en su programa defendían que sean los profesionales quienes controlen las entidades, "no los políticos".

Tras señalar que "no hubo baja temeraria" en la concesión del contrato ha indicado que "la Administración no es libre para dar un contrato a una empresa que no haya obtenido la mayor puntuación, sería ilegalidad y se llama prevaricación".

Les ha acusado, a la oposición, de "querer ser los técnicos y sustituir al Comité de empresa". "Y si te descuidas acabarán cogiendo la ambulancia y conduciendo", ha dicho.

La socialista del Río ha indicado no haber querido "denunciar todos los incumplimientos", pero ha destacado uno "clamoroso", dado que, ha afirmado: "Se están realizando servicios privados y eso está prohibido en el pleno, y la consejera y su equipo lo saben y no hacen nada".

La consejera ha cerrado el debate para "con la mayor humildad" afirmar que "en los contratos el papel del Gobierno está muy bien definido en un Estado de Derecho", y asegurando que "el respeto a la función de cada uno es para el Gobierno del PP una prioridad".

Ha pedido no "engañar y decir que esa comisión va a ser ejecutiva y va a servir para algo". "Aconsejaría al Comité de Empresa que denuncien, o bien en los juzgados o, si se trata del incumplimiento del pliego, en la consejería". Ha finalizado afirmado que "de más de 80.000 intervenciones han llegado sesenta quejas, y éstas se han resuelto".