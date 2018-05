Pauline Dreyfus retrata Mayo del 68 desde la sátira en la novela 'El banquete de las barricadas'

17/05/2018 - 15:26

Muestra el contexto revolucionario desde el Hotel Meurice de París, con Dalí y Getty alojados

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

La escritora y periodista Pauline Dreyfus ha retratado Mayo de 1968 desde una óptica satírica y cómica en 'El banquete de las barricadas' (Anagrama), una novela ambientada en el Hotel Meurice de París (Francia) con distinguidos clientes alojados, como el pintor Salvador Dalí y el multimillonario Jean Paul Getty, que experimentaron el contexto revolucionario desde el interior del edificio.

"He querido escribir sobre los hechos desde la distancia, con un prisma de comedia y de sátira que suele ser un buen ángulo para repasar momentos históricos", ha detallado Dreyfus este jueves en rueda de prensa, en la que ha explicado que la novela se ubica en un lugar inesperado donde se cree que los hechos revolucionarios no impactaron, pero que afirma que también refleja la lucha de clases que se daba en la sociedad francesa de la época.

Aunque la novela es una mezcla de realidad y ficción, ha confesado que personajes como Dalí y Getty se alojaron en el hotel parisino durante Mayo de 1968, y que el hotel acogió ese mes la entrega del premio literario Roger-Nimier, que como narra la novela galardonó al escritor francés Patrick Modiano, Premio Nobel de Literatura posteriormente.

DALÍ, GETTY Y MODIANO

"Dalí pasó todo el mes de mayo en el hotel, era el cliente más destacado, y Getty también estuvo y no pudo marcharse porque todo el país estaba paralizado, no había gasolina ni aviones ni trenes", ha explicado Dreyfus, que también ha confesado que ha intentado contactar con Modiano a raíz de la publicación de la novela, pero que no ha obtenido respuesta.

"Mientras escribía el libro contacté con él dos veces y después de publicar lo hice una vez más, pero no me ha respondido, creo que es típico en Modiano, que es muy tímido, no creo que tenga nada en contra mía ni de la novela", ha añadido.

También ha detallado que en la novela puede detectarse una cierta influencia del filme 'La regla del juego', de Jean Renoir, pero sobre todo ha explicado que sigue las reglas del teatro clásico francés: unidad de tiempo, de lugar y de acción, ya que todo sucede el 22 de mayo de 1968.

LA OCUPACIÓN NAZI COMO TEMA

Si bien la novela no aborda directamente la cuestión de la ocupación nazi en la Francia de la Segunda Guerra Mundial, en el libro también aparecen figuras como el novelista francés Paul Morand, acusado de ser antisemita y colaborador de la Francia de Vichy, y del que en 2013 escribió 'Immortel, enfin', su novela debut, y también publicada al español por Anagrama.

Dreyfus ha confesado que en sus novelas el tema de la ocupación nazi siempre está presente de alguna forma: "Por un lado, mi padre es judío y mi abuelo murió en la guerra, y por otro tengo un abuelo que era amigo de Paul Morand", ha detallado y se ha definido como un nexo entre ambos polos.

MAYO DEL 68

Cincuenta años después de la efeméride revolucionaria, Dreyfus considera que Mayo de 1968 no fue una utopía frustrada, sino que al contrario de lo que se cree la sociedad francesa cambió y algunas de las medidas políticas adoptadas posteriormente fueron fruto de ese periodo.

Aunque aún no había nacido, admite que "el contexto revolucionario duró muy poco pero que dejó un rastro impresionante en todas las capas de la sociedad", y descarta equipararlo al movimiento de los indignados u otras movilizaciones contemporáneas que considera que no han conseguido un impacto tan global.

Coincidiendo con el 50 aniversario y en paralelo a la publicación de la novela de Dreyfus, la editorial Anagrama también reeditará el ensayo 'Tratado del saber vivir para uso de jóvenes generaciones', de Raoul Vaneigem; presentará el texto 'Comentarios sobre la sociedad del espectáculo', sobre la obra que escribió Guy Debord; y publicará 'Todos los caballos del Rey', una versión novelada de los acontecimientos escrita por Michèle Bernstein.