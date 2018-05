Fundación Toro de Lidia manda cartas a diputados negando perjuicios a los menores que asisten a corridas de toros

17/05/2018 - 15:41

La Fundación del Toro de Lidia han enviado una misiva a los portavoces de la Asamblea de Madrid en la que niegan que las corridas de toros ocasiones perjuicios a los menores que acudan a ellas, han indicado en un comunicado.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El Grupo de Podemos en la Asamblea ha presentado una Proposición de Ley en la que aseguran que los espectáculos taurinos son nocivos para los niños con base en la recomendación del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

La Fundación del Toro de Lidia (FTL) ha señalado en un informe que la recomendación no la realiza la ONU, "sino una comisión de uno de los tratados, donde sus integrantes no representan a ningún país". "Pese a lo que se dijo por algunos medios de comunicación, en la Comisión de los Derechos del Niño no se aportó ningún estudio sobre los alegados efectos negativos de los toros para los niños", añaden.

Además, los protaurinos esgrimen que los miembros de la Comisión de los Derechos del Niño pertenecen a países sin ninguna relación con la cultura del toro. "No existe ningún trabajo científico que establezca que existen efectos negativos para los menores por asistir o participar en espectáculos taurinos.

Por el contrario, señalan que los pocos estudios científicos realizados sobre el tema "demuestran que no se produce ningún perjuicio en los menores por asistir a los toros". "Un intento de prohibir la entrada de menores a espectáculos taurinos tendría, por tanto, una base exclusivamente ideológica. En ningún caso la motivación sería la protección real de los menores, ya que ningún daño para ellos está en juego", afirma la Fundación del Toro de Lidia.