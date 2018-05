Sí Se Puede Mairena critica la "irresponsabilidad" del PSOE con la Feria al actuar sólo "un mes" antes

17/05/2018 - 16:01

El Grupo de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha atribuido este miércoles a la "irresponsabilidad" y falta de "antelación" del Gobierno local de Antonio Conde (PSOE), la renuncia a restituir este año la Feria del municipio, suspendida en 2010 y cuya restitución había sido fijada para este próximo mes de junio.

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

Recordemos al respecto que fue en 2016 cuando el pleno del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe aprobó la restitución de la Feria, suspendida en 2010 en el contexto de la entonces creciente crisis económica. Un año después, en 2017, se promovía una consulta ciudadana para decidir cómo recuperar el evento, si bien dicha votación sólo cosechó la participación de unas 500 personas, con el resultado de volver a celebrar la Feria los meses de junio pero en una parcela anexa a la avenida de la Naturaleza y no junto al Centro Hípico.

Poco después, se fijaba el año de 2018 para la recuperación como tal de las celebraciones, toda vez que el consejo del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana celebraba este pasado lunes una votación, al objeto de aprobar las medidas promovidas por el Gobierno local del PSOE en forma de ordenanza para la restitución de la Feria y elevarlas al pleno.

No obstante, la citada votación se saldaba con el rechazo de los planes de los socialistas, al votar en contra el PP, Sí Se Puede, IU y Ciudadanos, según las fuentes consultadas por Europa Press.

Según los socialistas, la ordenanza diseñada para regular la celebración de la Feria "apostaba por un modelo que liberaba a la institución de gran parte del coste", acusando a la oposición de "bloquear" la recuperación de la Feria y "hacer imposible" cumplir el acuerdo plenario relativo a su restitución.

YA ERA "IMPOSIBLE"

No obstante, las fuerzas de oposición han reaccionado avisando de que al no acometer la operación con suficiente antelación, el Gobierno local socialista ha hecho "imposible" restituir la Feria este año. Según la oposición, la modificación de la ordenanza reguladora de la Feria necesitaría un periodo de un mes de información pública y más trámites en el caso de recibir alegaciones, con lo que a estas alturas "era imposible" que la nueva ordenanza entrase en vigor antes de que arrancase la Feria.

En el caso de Sí Se Puede, dicho grupo ha coincidido en que "no se puede organizar una feria con sólo un mes de antelación, porque es ilegal e irresponsable, además de poco transparente y antidemocrático". "La imposibilidad de cumplir en plazo los trámites administrativos según habían sido planteados por el Gobierno local ha llevado a esta situación y, para colmo, se pretendía que la contratación de la empresa para el montaje de las casetas no pasara por la mesa de contratación, lo que implica saltarse el proceso de licitación pública, cosa que es ilegal", agrega Sí Se Puede.

Además, la formación avisa de que "una feria organizada a toda prisa no permite garantizar la seguridad de las personas, cuestión que se agrava haciéndola coincidir con la feria del municipio vecino, San Juan de Aznalfarache, por las limitaciones que tiene el servicio de bomberos", toda vez que los presupuestos prorrogados de 2016 por los que se rige el Ayuntamiento no contemplan la celebración de una feria. "Se han facilitado ciertas cifras de presupuesto para la feria, pero no se ha presentado el proyecto que justifique esas cifras, lo que hacía imposible aprobarlo".

"Mairena tiene derecho a tener actividades de ocio como la feria, pero así no consigue más que confundir a la ciudadanía. No es imposible buscar modelos de feria más austeros o autofinanciables", defiende Sí Se Puede.