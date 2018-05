Concha Buika, Mariza y Raimundo Amador actuarán en el Festival de Flamenco y Fado de Badajoz

17/05/2018 - 17:04

El Festival de Flamenco y Fado de Badajoz, que se celebra del 4 al 8 de julio próximos con un formato renovado respecto a ediciones anteriores, incluye entre otras las actuaciones de la cantante Concha Buika, la fadista Mariza y el músico Raimundo Amador.

BADAJOZ, 17 (EUROPA PRESS)

La programación musical comienza el 4 de julio en la terraza de verano del Teatro López de Ayala con el espectáculo 'Luciérnagas y pirilampos,' en el que el grupo portugués Caixa de Pandora y la cantante extremeña Mili Vizcaíno presentan un universo sonoro de amplias influencias musicales que van desde lo étnico o lo clásico hasta lo jazzístico.

Para la segunda noche, el 5 de julio, el escenario principal del teatro pacense acogerá a uno de los mejores bailaores de Extremadura y de España, Jesús Ortega, que estrena junto a su cuadro flamenco 'Camino'. "Es el recorrido que he hecho a largo de mi trayectoria desde que cogí mi maleta y me marché de Badajoz y un reencuentro con compañeros que me encontré en mi camino ". Un periplo que pasa por la Plaza Alta y sus Jaleos.

Las noches de los días 6, 7 y 8 de julio, el festival se traslada al Auditorio Municipal Ricardo Carapeto. La primera de ellas, comenzará con la cantaora Raquel Cantero que presenta 'Flamencronía', acompañada por un amplio elenco de músicos y bailaores. Y lo hará a través de los diferentes estilos de los que se nutre y que cobran forma en las tres disciplinas artiísticas en que el género flamenco se manifiesta: el cante, el baile y el toque, informa la Junta en nota de prensa.

La segunda parte de la noche del viernes la ocupará la cantante portuguesa Mariza, considerada la "gran embajadora contemporánea" de la música portuguesa, una de las voces más aclamadas del fado. En esta ocasión presenta su nuevo trabajo homónimo 'Mariza', a punto de lanzarse al mercado, producido por Javier Limón.

La segunda noche del Auditorio, el sábado 7 de julio, estará dedicado a la música sinfónica, con la participación de la cantante Concha Buika junto a la Orquesta de Extremadura. Bajo el título 'Buika Experiencia Sinfónica World Tour 2018', incluye alguno de sus grandes éxitos y temas clásicos flamencos, dirigidos por Josep Vicent.

En la presentación del certamen, la secretaria general de Cultura de la Junta de Extremadura, Miriam García Cabezas, ha afirmado que el Festival de Flamenco y Fado es "un evento imprescindible en la agenda cultural del verano en Extremadura", y ha resaltado el apoyo incondicional de la Junta de Extremadura en la promoción de la cultura transfronteriza "para profundizar en los lazos culturales que nos unen con Portugal".

CANTO ALENTEJANO Y RAIMUNDO AMADOR

En el formato renovado que se ha diseñado para 2018, según ha destacado la secretaria general, hay que destacar la inclusión de otra música también Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad como es el Canto Alentejano.

Este vendrá de la mano del espectáculo 'Sulcanto' en el que participan artistas como Amílcar Vasquez-Dias, el máximo propulsor del cante alentejano, y que junto a otros cantantes portugueses ofrecen este programa, al que también se une el flamenco de la mano de la extremeña Esther Merino. Será el 8 de julio en el Auditorio Municipal, que cerrará esa noche el festival con el artista flamenco Raimundo Amador.

Asimismo, la secretaria general de Cultura ha destacado la ampliación del Festival Flamenco y Fado de Badajoz con la programación de actividades paralelas. Entre ellas, la exposición en la Biblioteca de Extremadura "que reflejará a través de imágenes las propiedades y la tradición de la música alentejana".

También habrá un apartado para la oferta cinematográfica, que llegará de la mano de la Filmoteca de Extremadura, con dos documentales dedicados al fadista Chaínho y a la bailaora La Chana, los días 4 y 8 de julio en el Centro de Ocio Contemporáneo (COC). Y se incluye igualmente una conferencia ilustrada del papel de la mujer en el flamenco.

Además, García Cabezas ha explicado que en esta nueva edición, la programación llegará a nuevos espacios de la ciudad, incorporando además de la Terraza del Teatro López de Ayala y el escenario principal del mismo, la Biblioteca de Extremadura o el Centro de Ocio Contemporáneo.

Según ha señalado la responsable cultural de la Junta de Extremadura, "estamos ante una edición del Festival Flamenco y Fado de Badajoz que crece en cuanto a nuevas músicas y ritmos, y aumenta en espacios de programación, con lo que se amplía también la oferta cultural de la región".

Por su parte, el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha señalado que este festival se convierte en "la guinda más especial de un trimestre mágico para la cultura en la ciudad de Badajoz" destacando las novedades de este año, con tres escenarios diferentes: la terraza de verano, la sala principal del teatro López de Ayala y el tradicional Auditorio Municipal Ricardo Carapeto.

LOCALIDADES Y ABONOS

Por su parte, el gerente del teatro López de Ayala, Miguel Ángel Jaraíz, ha comentado como novedad la venta de los abonos para los tres conciertos que se celebrarán los días 6, 7 y 8 de julio en el Auditorio Municipal Ricardo Carapeto con precios que van desde los 50 hasta los 100 euros.

Estarán a la venta desde el 17 hasta el 27 de mayo, y a partir de ese día se podrán adquirir de forma individual. El precio habitual de estos conciertos es de 20, 30 y 40 euros, dependiendo del lugar elegido.

Las localidades del espectáculo de la terraza del 4 de julio cuestan 10 euros, y las del teatro López de Ayala del 5 de julio 15 euros en butaca de patio y 12 en anfiteatro. Las entradas pueden adquirirse desde la siguiente web: www.fffb.es, www.teatrolopezdeayala.es y en la taquilla del López de Ayala.