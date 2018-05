Dimite el presidente del Consejo Rector de RTVC, Santiago Negrín: "He llegado al final de mis fuerzas"

17/05/2018 - 18:58

El presidente del Consejo Rector de RadioTelevisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín, ha presentado este jueves su dimisión por motivos personales, dejando también su cargo como administrador único de Televisión Pública de Canarias y la Radio Pública Canarias.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 (EUROPA PRESS)

En una carta remitida a la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, comenta que su decisión es "irrevocable", confesando que en la actualidad le es "imposible" continuar con la labor que le fue encomendada por la Cámara regional en 2015.

Negrín señala que las "deficiencias y dificultades interpretativas" de la ley de RTVC han conducido al ente a una "situación de inestabilidad" y a un "clima irrespirable" que han hecho prácticamente "imposible" su gestión.

Además, comenta que "tampoco ha ayudado" que siga abierto el debate sobre el modelo de televisión y que el Consejo Rector no haya sido renovado y siga en funciones, pues ha faltado "predisposición al diálogo" y se ha promovido la "judicialización" de cualquier decisión.

Todo este contexto, comenta, ha supuesto "un desgaste a todos los niveles difícil de superar", y cree que con el trato recibido durante su mandato ha pagado "con creces" los errores de gestión que haya podido cometer.

"Señora presidenta, he llegado al final de mis fuerzas. La presión mediática, la controversia judicial y la política partidista, así como la carencia de los más mínimos instrumentos para afrontar la gestión con un mínimo de garantías han terminado afectando a mi salud. Ya no creo ser capaz de seguir adelante con un proyecto en el que he estado comprometido en las circunstancias más desfavorables. El coste personal de estos años para mí y mi familia ha sido extremadamente alto y por ellos y por mí mismo debo dar un paso atrás", recoge la misiva.

Asimismo, reconoce que su decisión se precipita tras el auto judicial del pasado martes en el que Juzgado Número 1 lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife reitera que el presidente de RTVC no es competente como órgano de contratación.

En ese punto, afirma que todas sus decisiones siempre se han guiado por el "interés general", han contado con asesoramiento jurídico y siempre ha dado las explicaciones pertinentes ante el Parlamento cuando se las han solicitado.

"ES EL MOMENTO DE ABANDONAR"

Ante las acusaciones de algunos partidos políticos de querer favorecer intereses privados, señala que "la realidad ha demostrado" que el concurso de informativos fue "limpio" y que su objetivo era evitar que Televisión Canaria "se fuera a negro" el próximo 30 de junio.

En su opinión, "lo único que se ha conseguido es crear una incertidumbre jurídica que hoy pesa sobre mi persona y sobre todo el procedimiento".

Negrín concluye su carta haciendo un "reconocimiento" a los trabajadores del ente y los medios públicos y a su propia familia.

"Cuando la familia, que es quien verdaderamente ha respaldado cualquier determinación en este tiempo, o la salud se ven afectadas es el momento de abandonar. Sé que esta decisión les aportará paz, tranquilidad y alegría por recuperar a un marido, un padre y un hijo", destaca.