El Alcalde asegura que el recurso contra los presupuestos "no tendrá impacto" en las cuentas aprobadas

17/05/2018 - 19:50

El alcalde de Oviedo, el socialista Wenceslao López, ha asegurado este jueves en declaraciones a los medios, que el recurso interpuesto por Delegación de Gobierno contra los presupuestos municipales por incumplir el principio de estabilidad presupuestaria "no tendrá impacto" en las cuentas aprobadas.

OVIEDO, 17 (EUROPA PRESS)

Según ha explicado el regidor antes de asistir a una Conferencia de Decanos de Medicina, tras aprobarse la modificación presupuestaria el pasado 2 de mayo en el Pleno, con la que se introducía el equilibrio presupuestario, el 3 de mayo el alcalde tuvo conocimiento del recurso contra las cuentas municipales.

"Tuvimos una entrevista con el Delegado donde me trasladan que hay un recurso contra el presupuesto municipal lo cual supone una suspensión cautelar del presupuesto con todas sus consecuencias, lo que supone una prorroga del presupuesto de 2017", ha explicado.

Según ha indicado López, le trasladó al Delegado de Gobierno, Mariano Marín, que el motivo de recurso "no existía prácticamente porque el día anterior habíamos aprobado la modificación que suponía restablecer el equilibrio, y que el trámite se culminaría en fechas próximas".

El alcalde ha destacado la "buena disposición" por parte de Delegación. Según él, la semana pasada se concretó el camino a seguir, y ha indicado que legalmente existía la opción de que se pusiese en suspensión el recurso durante 60 días. "Y fue en lo que realmente llegamos a un acuerdo", ha afirmado.

Al ser preguntado por los medios, López ha asegurado que al Abogado de Estado se le ha planteado esta opción de que esperen 60 días "y están de acuerdo con que se aplique esa vía". A su juicio, el presupuesto no tiene que corregirse, "sino que ya está corregido, sólo falta cerrar el procedimiento", que culminará, si no hay alegaciones y según sus cálculos sobre el 10 de junio cuando se publique en el BOPA.

"Estamos seguros que en 60 días vamos a tener la aprobación definitiva formalmente. Habrá un presupuesto legalmente aprobado que se ha equilibrado. En consecuencia, el objeto del recurso ya no existe", ha asegurado.

Al ser preguntado por los medios sobre por qué los presupuestos no se aprobaron cumpliendo la regla de equilibrio, Wenceslao López ha afirmado que en el momento de aprobarse las cuentas en marzo "había dificultad para ese equilibrio". "La aprobación no podía retrasarse más tiempo, no podíamos perder más tiempo en buscar solución a ese problema", ha indicado.

"Yo sabía que estaba ahí la sentencia del Calatrava, que iba a obligarnos a hacer una modificación y sabía que en esa modificación iba a ser más fácil introducir el equilibrio presupuestario", ha concluido.