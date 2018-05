Valeriano Gómez: "El PSOE va a defender siempre que la revisión de las pensiones tenga en cuenta la evolución de los pre

17/05/2018 - 19:47

El ex ministro de Trabajo Valeriano Gómez ha abogado este jueves por recuperar un sistema público de pensiones que "tenga en cuenta los precios a la hora de fijar la revisión" de las pagas. "Rajoy ha dicho que no será así, pero el PSOE lo va a defender siempre. No es posible que el sistema se revise sin tener en cuenta la evolución de los precios: el PP ha condenado a los pensionistas a una subida de sólo el 0,25 por ciento, una cifra que se ha convertido en una cifra maldita para millones de personas", ha declarado.

MARTOS (JAÉN), 17 (EUROPA PRESS)

Gómez, que ha participado en Martos (Jaén) en un coloquio organizado por el PSOE, ha considerado que "no es bueno continuar con la política iniciada por el PP en 2013, en la que se desvinculaban las pensiones del índice de precios". "Si las pensiones no se actualizan con los precios, nadie sabrá cuál será su capacidad de compra, su poder adquisitivo, dentro unos años", señala.

El ex ministro socialista reprocha al PP que "abandonara el consenso" y que "no se dignara a pactar esa reforma" y subraya que lo más importante ahora es "no sembrar intranquilidad y desasosiego en la población jubilada".

Gómez ha defendido que el sistema público es "sostenible" y que es un reto no sencillo, pero "sí perfectamente abordable en un sistema que complemente las cotizaciones sociales con impuestos", algo que "ya está pasando en otros países europeos". "En el futuro no será posible financiar el sistema exclusivamente con cotizaciones sociales", ha manifestado.

En este sentido, ha recordado que la protección por desempleo fue financiada en parte por los presupuestos del Estado durante la crisis y que hoy las cotizaciones sociales ya vuelven a financiar todo el sistema de desempleo. "Igual pasará con las pensiones. No hay ningún país moderno y avanzado que pueda permitirse el lujo de no poder pagar sus pensiones", ha apostillado.

El ex ministro indica que España "no gasta más en pensiones que Alemania, Francia o Italia" y cuantifica el gasto en 11 puntos del PIB, cifra inferior a la de esos países. "No pasa nada si dentro de 25 o 30 años hay que gastar 13 o 15 puntos, porque eso es lo que ya están gastando hoy esos países europeos", ha explicado.

En el acto también han participado el secretario de Organización del PSOE de Jaén, Jacinto Viedma, y el secretario general del PSOE de Martos, Víctor Torres.