Albert Rivera (Cs) defiende que el artículo 155 es "política de Estado, de altura y coherente"

17/05/2018 - 20:48

El líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha defendido este jueves en Granada que el artículo 155 de la Constitución es "política de Estado, de altura, coherente", después de que haya pedido al presidente del Gobierno que extienda su aplicación en Cataluña, y ha advertido de que mientras "reten" al Estado de Derecho y "señalen a los que piensan distinto" no se puede "mirar para otro lado".

GRANADA, 17 (EUROPA PRESS)

En un acto público celebrado en Granada tras la reunión que ha mantenido con Mariano Rajoy para abordar la situación política en Cataluña, Rivera ha opinado que "nunca el Estado debió abandonar a los catalanes que no son separatistas" y le ha advertido de que "decir que cumple la ley no es suficiente", pues ahora hay "más de dos millones de catalanes atemorizados por un presidente racista", en alusión al nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Así, ante la presencia de unas 1.500 personas congregadas en Plaza Nueva, donde se encuentra la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Rivera ha opinado que es el momento de "aplicar la Constitución en las competencias básicas para garantizar los derechos", tal y como ha propuesto al presidente del Gobierno, y que ésta se cumpla "en todos los puntos de España".

Ha confiado en que Rajoy y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no tarden demasiado en "estudiar" su propuesta y ha agregado que si están dispuestos a extender la aplicación del 155, Ciudadanos "otra vez volverá a estar al lado del Gobierno", pero si "no actúan, no podemos hacer nada", ha enfatizado.

En este contexto ha hecho hincapié en que aplicar la Constitución también es "garantizar que no se vayan las empresas" y "restablecer la convivencia", especialmente cuando "Torra ha dicho que va establecer las leyes inconstitucionales y a abrir las embajadas para hacer propaganda separatista". "¿Hace falta algo más?, se ha preguntado.

Se ha referido a PP y PSOE para afirmar que ambos partidos "están al final de un ciclo", el del bipartidismo" y les ha reprochado que, en este contexto, "se vean más cómodos pactando con los nacionalistas que con Ciudadanos".

"Si el PP y el PSOE quieren seguir dando los últimos coletazos dando la mano al PNV y no aplicando la Constitución en Cataluña, que hagan lo que quieran, nosotros no nos vamos a equivocar: si hay que escoger entre los nacionalistas y España, siempre escogeremos España", ha enfatizado.