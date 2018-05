Iceta cree que la toma de posesión de Torra no va contra la regulación: "No se puede objetar"

17/05/2018 - 20:50

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado este jueves que la fórmula de posesión de Quim Torra como presidente de la Generalitat no va contra la regulación: "La fórmula que ha utilizado no se puede objetar", ha asegurado en una entrevista de la cadena SER recogida por Europa Press.

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

Preguntado por la propuesta del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de actualizar el delito de rebelión en el Código Penal, Iceta ha convenido en la "dificultad de correspondencia" entre el delito tipificado y lo ocurrido en Catalunya, por lo que apoya la iniciativa del líder socialista.

"Creo que lo que hay en Catalunya no es rebelión. El Código Penal piensa en un delito de rebelión que no es lo que ha ocurrido en Catalunya", y ha dicho que una posible reforma debe dejar claro que desde las instituciones no se puede subvertir las propias instituciones.

En este sentido, ha insistido que no se no se debe legislar en caliente: "Yo sería muy prudente", y ha recordado que nunca ha encontrado proporcionado que los políticos soberanistas estén encarcelados, por lo que ha insistido en que el problema entre Catalunya y el resto de España se debe solucionar por la vía política.

En relación a una hipotética prolongación del artículo 155 en Catalunya a pesar de que se nombre un nuevo Govern, Iceta lo ha descartado: "Parece que tenemos atracción morbosa por el drama. ¡Somos unos 'drama queens'! Si sabemos que el camino de la ilegalidad nos vuelve a llevar hasta allí, ¡no lo hagamos!".