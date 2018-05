Arranca el primer Startup Weekend en inglés de Andalucía, para convertir las ideas en startups

18/05/2018 - 12:43

El evento Sevilla Startup Weekend celebra desde este viernes su primera edición internacional hasta el domingo 20 de mayo, un evento emprendedor que pretende "romper fronteras" y se dispone a acoger esta edición que será íntegramente en inglés.

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

Según han informado los organizadores en una nota, serán más de 54 horas de emprendimiento en las que los participantes deberán trabajar para convertir sus ideas en startups, empresas de joven creación con base tecnológica con la ayuda del equipo de mentores, profesionales expertos de distintas temáticas del ecosistema emprendedor local.

Se trata de una oportunidad para que el público internacional "también participe e interactúe con el ecosistema emprendedor local y de Sevilla como ciudad". "En Sevilla Startup Weekend es habitual ver a participantes que nos visitan de otros países pero en esta edición queremos, por un lado, eliminarles una barrera como puede ser el idioma, y por otro lado, darle la oportunidad a los emprendedores locales de tener ese contacto internacional desde Sevilla", explica Jaime Aranda, presidente de SevillaUP, asociación organizadora del evento.

El evento comienza esta tarde con la exposición de ideas de los participantes. Tras la votación se formarán los equipos que trabajarán durante todo el fin de semana hasta el domingo por la tarde, momento de las presentaciones y el posterior veredicto del jurado.

Talal Benjelloum, cofounder de Glamping Hub, Ricardo Chacartegui, profesor de la Universidad de Sevilla y Javier Padilla, cogundador en The Knowmads Company serán los tres integrantes encargados de valorar a los proyectos.

En el evento pueden participar perfiles muy diversos, desde abogados a ingenieros o profesionales del marketing, ya que las ideas pueden estar vinculadas a cualquier sector. De las ediciones anteriores han salido startups como Oblumi, AskVicente, entre otras, que han generado más de 40 puestos de trabajo.

Esta edición se llevará a cabo en el espacio de trabajo compartido workINcompany y estará facilitado por Michel Duchateau. El plazo de inscripción aún continúa abierto en la web 'sw.sevillaup.com' y también pueden adquirirse las entradas para la presentación de los proyectos el domingo por la tarde.

OTRO EVENTO PARA EL LUNES

Por otro lado, el próximo lunes arranca Sevilla Starutp Week, evento emprendedor que se alargará hasta el viernes 25 de mayo que pondrá en valor y visibilizará el talento emprendedor existente en la ciudad. El programa contará con más de 60 ponentes que conversarán con los más de 200 asistentes inscritos hasta la fecha sobre diseño, desarrollo, finanzas y legal, marketing y comunicación y cultura 'startup'.

Según han indicado los organizadores en una nota, todos estos ponentes tienen una fuerte presencia dentro del ecosistema emprendedor local, destacando Héctor Giner de Commite, empresa tecnológica radicada en Sevilla y especializada en el desarrollo de apps web y móviles con una amplia cartera de clientes en Sillcon Valley, y Pablo Vidarte, de Bioo Tech, considerado por Forbes como uno de los jóvenes con más futuro de Europa que creó un sistema para extraer electricidad de las plantas.

Entre las distintas actividades que tendrán lugar en estas jornadas, habrá unas rondas de fondos de inversión 'One to one' que se llevarán a cabo en este evento. Empresas inversoras de startups tendrán reuniones para valorar si participan en el desarrollo de las mismas. El plazo para la inscripción de proyectos se anunciará próximamente.

En Sevilla Startup Week, el principal tema a tratar es el estado del ecosistema emprendedor sevillano, cómo se encuentra, de qué recursos dispone, entre otros muchos temas. Para ello se contará con la presencia de más de 60 ponentes del entorno emprendedor local.

Se realizarán varios talleres prácticos sobre modelos de negocio, analítica digital, 'design thinking' y de financiación. Las comunidades locales serán parte del programa concentrando sus encuentros semanales en Sevilla Week, por lo que Wordpress, IoT y Robótica estarán presentes de la mano de la comunidad Wordpress y de la comunidad de Sevilla Maker Society.

Organiza este evento la Asociación SevillaUP con el apoyo de Ayuntamiento de Sevilla, Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Cátedra Andalucía Emprende, Andalucía Emprende, Catch Box y el espacio de trabajo compartido workINcompany.