Garrido recuerda a Cs la "responsabilidad común" con el PP: "Evitar que Madrid caiga en manos de opciones radicales"

18/05/2018 - 13:02

Ofrece un discurso de acercamiento, le agradece su apoyo y le anima a quitarse las "gafas de la izquierda"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid y candidato del PP a presidir el Gobierno regional, Ángel Garrido, ha recordado este viernes a Ciudadanos la "responsabilidad común" que tienen ambos partidos para evitar que la región caiga en manos de "opciones radicales".

Durante su turno de réplica a los grupos parlamentarios durante la segunda sesión del pleno de investidura, Garrido ha ofrecido unas palabras con un tono de acercamiento a la formación naranja, a cuyo portavoz, Ignacio Aguado, ha invitado a quitarse "las gafas de la izquierda" porque asegura, tienen muchas semejanzas.

En este sentido, Garrido ha indicado que en aquellas comunidades o ciudades donde gobiernan estas "opciones radicales" se han aplicado "políticas estériles y absurdas" que han "lastrado su economía y su empleo". "Su apoyo es imprescindible si queremos impedir un retroceso", ha reiterado.

Tras lamentar que lo que ha escuchado de la oposición han sido "críticas del pasado" y que hubiera sido "deseable" algo más del "presente y constructivo", ha admitido que si ha faltado autocrítica en su discurso de ayer, es algo que ha estado ausente "por los dos lados", después de que el propio Aguado le afeara esta cuestión.

Garrido ha querido agradecer el apoyo anunciado por Ciudadanos, un agradecimiento "sincero" porque entiende que aunque ha habido "muchas discrepancias" en los últimos tres años, algo "normal" por ser grupos políticos distintos, asegura que les hubiera gustado, más que en la oposición, "una postura de mayor implicación de gobierno". "Se lo ofrecimos", ha recordado, para insistir en que tienen "muchas más cosas" que les "acercan" a que les "alejan".

De hecho, ha añadido que este extremo se demuestra con su apoyo a la investidura. Tras añadir que también tienen ideas semejantes sobre la visión de la sociedad, sí que ha aclarado una de las "discrepancias" relativas al concepto de "interinidad" en el gobierno. "Cuando hay trabajo que hacer, no puede haber interinidad en la administración", ha defendido. "Voy a trabajar como un presidente que tiene la obligación de dedicar el cien por cien de los días a los madrileños", ha apostillado.

Y es que, a su juicio, los problemas de los madrileños "no pueden esperar" y "no tendría sentido abrir un paréntesis por un cálculo electoral". "No se puede hacer un juego de cálculos electorales", ha criticado, para insistir en que él no va a hablar de legislatura "agotada".

Sobre una crítica de Aguado, que ha dicho que el PP sólo actúa cuando ha tenido miedo de perder la silla, Garrido ha indicado que todos los partidos se mueven por el "legítimo deseo de conseguir una silla o sillón para hacer cosas por los madrileños", y que en eso coincide también con Ciudadanos.

En su línea de querer ofrecer las similitudes entre ambos partidos, sí que ha marcado una diferencia, lo "claro" a la hora de defender temas como la política fiscal. Garrido, que ha remarcado que tanto PP como Ciudadanos llevaba en la página 14 de su programa electoral este punto, ha defendido que la polítca de bajar impuestos del PP ha sido siempre la misma mientras que en Ciudadanos ni "lo ponía".

Por último, ha defendido el trabajo que pueden hacer en las universidades o el que se ha hecho ya en la Justicia, cuya situación está "bastante mejor". Ha invitado a Aguado a quitarse las "gafas de la izquierda", con las que todo lo ve "mal", y ponerse las de "centro" para no hacer una crítica tan "demoledora".