PP asegura que trabajará "controlando" y "legislando" para que estos meses sean "muy buenos para los madrileños"

18/05/2018 - 13:05

Enlaces relacionados Montoro asegura que seguirá controlando la legalidad del gasto en Cataluña (16/05)

Ossorio contesta a la oposición que en el Gobierno "no ha habido casos de corrupción", como en su opinión sí ocurre en el Gobierno de Carmena

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha asegurado este viernes que trabajará "controlando" y "legislando" para que estos meses sean "muy buenos para los madrileños, al tiempo que ha defendido que no ha habido casos de corrupción en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, como a su juicio, sí ha ocurrido en el Gobierno de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid.

Así lo ha expuesto Ossorio durante su turno de palabra en la sesión del debate de Investidura de Ángel Garrido en la Cámara regional, donde ha comenzado su intervención resaltando que "un Gobierno del PP es garantía de que los próximos 12 meses serán eficaces y productivos para avanzar en la prosperidad económica y el empleo para todos los madrileños".

Asimismo, ha señalado que la continuidad de este Ejecutivo "garantiza que se seguirán poniendo en marcha las medidas necesarias para luchar contra el paro", que es su "prioridad", a través del crecimiento económico "que lidera esta Comunidad a nivel nacional"

De hecho, a su parecer, con Garrido a la cabeza del Gobierno "los servicios públicos seguirán mejorándose con ambiciosas inversiones que se han puesto en marcha cuando la coyuntura económica lo ha permitido, así como el gasto social para atender a las personas más desfavorecidas, las familias y los jóvenes".

En este sentido, Enrique Ossorio ha destacado los anuncios realizados por el candidato a presidir la Comunidad de Madrid, que son "un programa de Gobierno con propuestas ambiciosas", que apoyan el convencimiento "de que es el mejor para todos los ciudadanos madrileños".

En este punto, el portavoz popular ha contrapuesto la política de la izquierda que "incrementaría" el gasto público y subiría los impuestos, frente a las políticas del PP que "supondrán un rebaja inmediata a más de 3 millones de contribuyentes con la nueva rebaja de impuestos que llegará próximamente a la Asamblea".

Así, Ossorio ha aseverado que con PSOE y Podemos las cosas irían en sentido contrario, "ambas formaciones son partidarias del gasto indiscriminado y del crecimiento mastodóntico del sector público y eso lleva siempre, tarde o temprano, a un infierno fiscal".

"TODOS SOMOS INTERINOS"

En cuanto a Ciudadanos, el portavoz del PP ha recordado que tanto el portavoz en Madrid, Ignacio Aguado, como el líder nacional, Albert Rivera, han abogado por subir el impuesto de Sucesiones y Donaciones a todos los madrileños. "Sus únicos logros son copiarnos en una versión descafeinada de las medidas recogidas en nuestro programa electoral", ha criticado Ossorio.

Además, le ha señalado a la formación naranja que en su partido no ha habido ningún caso de corrupción, "no como en el de Carmena", que, a su juicio, "tienen casos de casos de corrupción día sí y día también". "Los casos de dimisiones que ha habido han por temas personales anteriores, pero no por la acción de Gobierno de estos años. No ha habido casos de corrupción, y no son solo palabras, sino hechos", ha aseverado, al tiempo que ha afeado a Aguado que nombre "presidente interino" a Garrido, de forma partidista.

"Todos somos interinos, usted también es interino. Hablando de interino a interino vamos a trabajar todos en nuestra posición. El Gobierno en la suya, y nosotros controlándole y legislando para que estos doce meses sean muy buenos para los madrileños", ha aseverado.

Los madrileños, según el portavoz popular, quieren gobiernos "que mejoren" las inversiones en los servicios públicos y en las infraestructuras del transporte y "saben que el Partido Popular se caracteriza por acometer grandes inversiones para mejorar estos servicios y dinamizar la economía, y este año, por ejemplo, el Presupuesto regional recoge un incremento de en un 28 por ciento".

Por último, el portavoz parlamentario del PP ha lanzado un ofrecimiento de diálogo y consenso a los grupos parlamentarios, a los agentes sociales y a cualquier asociación o representante de la sociedad civil "para seguir avanzando en esta región bajo la Presidencia de Ángel Garrido, "por el bien" de la Comunidad y "de todos los madrileños".