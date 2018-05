Garrido insta a Podemos a utilizar un lenguaje de "respeto mutuo" en la Asamblea

18/05/2018 - 13:38

El candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha instado a la portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz Huerta, a utilizar un lenguaje de "respeto mutuo", al tiempo que le ha advertido de que cuando usa calificativos como "mafia" para referirse al PP es su propio partido el que queda "descalificado".

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

En su turno de réplica a los portavoces de la oposición, Garrido ha subrayado que él y Ruiz Huerta representan "modelos políticos muy distintos, enormemente distintos". Así, ha afirmado que Podemos "cree en la intervención" y el PP "cree en la libertad" y que Podemos "cree en el adoctrinamiento" y el PP "en la tolerancia".

"Ustedes creen en la agitación y en la propaganda y nosotros creemos en la transparencia. Podemos cree en asaltar los cielos y derribar las instituciones y el PP cree en trabajar por ellas a pie de calle y, por supuesto, en regenerarlas", ha proseguido, para afirmar que ambos partidos son "continuadores y deudores de dos tradiciones políticas": la de "la izquierda radical" y la de la "democracia liberal".

Así, ha afirmado que sus diferencias políticas "muy profundas" pero que eso "no debe impedir" que el lenguaje que empleen sea de "respeto mutuo", al tiempo que ha advertido a Ruiz Huerta de que utilizar la terminología de "mafia" o "trama" y "toda suerte de términos descalificatorios" para referirse al PP no solo "no es lo mejor" sino que, en todo caso, es su partido, Podemos, "el que queda descalificado".

Garrido ha reconocido que en los últimos tres años, "lamentablemente", se ha ido "elevando el tono en la Asamblea", y se ha comprometido a "intentar que eso no ocurra", al tiempo que ha invitado al resto de los grupos a hacer lo mismo.

"Nadie es más consciente que yo de las consecuencias que la corrupción ha tenido para el conjunto de la sociedad y para los partidos políticos, incluido el mío", ha admitido Garrido, quien ha asegurado que por eso la vienen "combatiendo con contundencia".

En este sentido, ha recordado que la Comunidad de Madrid "se ha personado en los grandes procesos de corrupción: Gürtel, Púnica y Lezo, para defender los intereses patrimoniales de todos los madrileños".

"Además hemos puesto en marcha una serie de medidas para prevenir y evitar la corrupción que nos han convertido en la segunda región más transparente, según Transparencia Internacional", ha agregado.

Según Garrido, en materia de corrupción, ha habido "una actitud decidida y firme", incluso en casos que afectaban al propio Partido Popular, cosa que, a su juicio, no hace Podemos. En este punto ha aludido al Gobierno municipal de Ahora Madrid.

"En 1.000 días de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid llevan exactamente 18 casos judiciales abiertos y cada día que pasa conocemos uno nuevo", ha afirmado, para hacer alusión al caso Open, Bicimad y a los contratos y subvenciones a "organizaciones afines".

"Tienen ustedes nada menos que a tres concejales imputados por delitos de corrupción sin ninguna intención de dimitir", ha aseverado Garrido, quien ha subrayado que "el 20 por ciento de la bancada municipal del Ayuntamiento de Madrid de Podemos está imputada", lo que "sería el equivalente a 10 diputados del PP de Madrid imputados por corrupción".

PODEMOS VIVE EN UNA "REALIDAD PARALELA"

Asimismo, ha criticado el relato "maniqueo" y de "buenos y malos" de Podemos, a los que ha acusado de instalarse en una "realidad paralela", un "mátrix ideológico acomodaticio para poder hacer oposición", al criticar los efectos de las políticas del PP.

"Salgan de ese mundo ficticio y pongan los pies en la tierra, el desconocimiento que tienen de la realidad madrileña es asombroso", ha aseverado Garrido, quien ha respondido a las críticas de Ruiz Huerta al anuncio de la rebaja fiscal a las familias por contratar a un cuidador para hijos menores de tres años defendiendo que no beneficia a los ricos sino a las clases medias.

Garrido ha afirmado que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, era quien establecía quiénes eran los ricos, para preguntar si tener una vivienda con parcela de 2.000 metros cuadrados con piscina a un "módico precio de 600.000 euros" es riqueza.

Tras acusar a Podemos de hacer "desvaríos en el Ayuntamiento", ha calificado su proyecto como "un desastre" y ha recordado que en la moción de censura contra la expresidenta Cristina Cifuentes "no convencieron absolutamente a nadie", al tiempo que ha apuntado que ahora pretendían imponer "un modelo radical bajo el manto del Gobierno socialista".