La Ley de Cs de mejora de la Universidad propone una Alta Inspección independiente que evite casos de corrupción

18/05/2018 - 13:55

La Ley de mejora de la autonomía y la rendición de cuentas de las universidades españolas que Ciudadanos ha registrado este viernes en el Congreso propone la creación de una agencia de Alta Inspección independiente para evitar que se produzcan casos como del máster de la expresidente de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El texto, recogido por Europa Press, indica que el Gobierno deberá crear este órgano en un plazo de seis meses y este deberá estar dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada. Según ha explicado a los medios la portavoz 'naranja' de Educación, Marta Martín, se trata de poder recurrir a esta Alta Inspección cuando se encuentre alguna corruptela y no implicar directamente a la Fiscalía, como ocurrió en el 'caso Cifuentes'.

No es la primera vez que Ciudadanos solicita la creación de una Alta Inspección independiente. En una moción que defendieron en el Congreso, en noviembre de 2017, los de Albert Rivera ya propusieron un órganos similar, aunque en este caso para la educación Primaria y Secundaria.

Esta iniciativa, que sólo contó con el respaldo del PP, tenía como objetivo evitar el "adoctrinamiento" de los menores en los colegios catalanes. En este caso, también reclamaban que el órgano tuviera personalidad jurídica propia, así como de plena capacidad pública y privada. Pero, además, querían que estuviera sometido al control parlamentario y judicial.

EN BUSCA DE LA AUTONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD

El partido naranja recupera ahora esta idea para aplicarlo a la Universidad en casos en los que se incumpla la legalidad y como parte de otras medidas que la formación considera necesarias para "dar una respuesta ante las situaciones que se han vivido en los últimos meses", en referencia a las polémicas surgidas en torno a los estudios de los políticos.

Martín ha señalado que Ciudadanos ya estaba trabajando en una reforma universitaria, pero los últimos acontecimientos les han llevado a "extraer las medidas" relacionadas con "la autonomía universitaria", una cuestión que la portavoz 'naranja' considera "fundamental".

La diputada ha indicado que la norma plantea "cuatro bloques de medidas que vienen a mejorar la rendición de cuentas para que la autonomía" de esta institución sea "más efectiva". Y, en este sentido la norma hace alusion a cuatro dimensiones: la mejora del control externo e interno de la Universidad, un cambio del sistema de obtención de plazas y modificar el sistema de financiación, basándolo en la excelencia.

Martín ha indicado que "no es la reforma universitaria que hay que hacer", ni la que Ciudadanos "tenía en mente", pero ha apuntado que los puntos que ahora se abordan son cuestiones "de sentido común" que se pueden poner en marcha de manera inmediata. Por ello, ha señalado que "no podría entender" que el resto de grupos parlamentarios no apoyen esta ley.