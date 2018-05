Cataluña. rivera emplaza al pp y al psoe a "rectificar" y prorrogar ya el 155

18/05/2018 - 13:33

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, emplazó este viernes al PP y al PSOE a "rectificar" su postura respecto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, con el objetivo de prorrogarlo "sobre competencias concretas" para poder "garantizar la seguridad ciudadana".

Tras participar en Granada en un encuentro informativo, Rivera afirmó que Ciudadanos es el partido "con más legitimidad para hablar de España y de cooperación". Por este motivo, emplazó al PP y al PSOE a "rectificar" su postura respecto al 155 para determinar "de qué manera aplicamos la Constitución en Cataluña". "Mirar hacia otro lado o quitarle importancia a lo que está pasando no es la solución", manifestó.

En referencia a Quim Torra, dijo que "los catalanes no separatistas están atemorizados por un presidente racista, que odia a la mayoría de los catalanes y españoles". Ante esta situación, añadió, "todos juntos tenemos que aplicar la Constitución".

Además, en relación a la reunión que mantuvo ayer con Mariano Rajoy, Rivera resaltó que espera que el presidente del Gobierno "se tome en serio" su planteamiento de cooperación respecto a la situación política de Cataluña, porque "salir corriendo no es solución".

Asimismo, resaltó que "no hay que tener prisas", pero que en Cataluña "hay que garantizar la seguridad ciudadana, los medios públicos deben respetar la ley, las sentencias judiciales se deben cumplir y, desde luego, no se pueden restaurar las leyes inconstitucionales". En opinión de Rivera, no se puede permitir que Puigdemont mande "porque es un prófugo de la justicia".

