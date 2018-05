Cs asegura tener las "puertas" abiertas y reconoce que existen "conversaciones" con personas afines al PSdeG

18/05/2018 - 14:02

Louzao (Cs) señala que los contactos con Javier Guerra se llevan cabo a través de la dirección nacional y que no hay nada cerrado

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Ciudadanos en Galicia, Olga Louzao, ha asegurado que el partido naranja "no cierra puertas" a que personas procedentes de formaciones del espectro de la derecha y también de la izquierda se sumen a su proyecto en Galicia.

"En Cs tenemos la costumbre de no llamar a la puerta de nadie. Mucha gente llama a nuestra puerta y nosotros no cerramos puertas", ha señalado este viernes Louzao en una comparecencia de prensa en la que ha reconocido que existen "conversaciones" para incorporar a la formación naranja a personas de la órbita del Partido Socialista.

Louzao ha negado que una de estas personas sea el exsecretario xeral del PSdeG, Pachi Vázquez. "Que yo sepa no, no está en la lista", ha apuntado, para luego incidir en que existen "muchas conversaciones" con personas ligadas a organizaciones "no solo de la derecha, sino también de la izquierda".

En esta línea, ha remarcado que Ciudadanos está "abierto al talento" y que serán bienvenidas "todas aquellas personas" que "vengan con actitud de sumar y aportar" su "experiencia profesional" a un proyecto que atraviesa "un momento positivo".

JAVIER GUERRA

En una semana en la que se ha disparado la rumorología sobre la posible llegada de Javier Guerra a las filas naranjas, Olga Louzao ha apuntado que los contactos con el exconselleiro de Economía e Industria no fueron ocultas "en ningún momento", pero afirma que todavía "no hay una respuesta definitiva por ninguna de las partes".

Con todo, ha señalado que, en caso de confirmarse el aterrizaje en Cs del todavía militante popular, su llegada no estaría ligada a "ningún cargo" ni "ningún puesto" como posible candidato, bien en las próximas elecciones locales de 2019 o para las autonómicas, previstas para un año más tarde.

"Los reglamentos de Cs fijan de forma muy clara cómo se puede optar a esos puestos", ha remarcado Louzao, para luego admitir que los contactos con Guerra se iniciaron "a nivel personal, sin ningún tipo de connotación política" desde la dirección nacional de Ciudadanos.

Asimismo, Louzao se ha remitido a las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre la posible incorporación de Guerra, que podría llegar a Cs acompañado por un grupo de militantes populares críticos con la actual dirección del PP de Vigo que encabeza Elena Muñoz, quien venció al exconselleiro en las elecciones internas para presidir a los populares vigueses.

"Son decisiones personales de cada uno, que deben decidir dónde se sienten más a gusto", ha indicado la portavoz de Cs Galicia, que no ha querido comentar las declaraciones de la propia Muñoz o del presidente provincial del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, que afirmaron que, de confirmarse, la llegada de Guerra a Cs supondría una falta de "lealtad".

"Tendrán que responder ellos por qué hay afiliados que dejan el partido y se vienen al proyecto de Ciudadanos. Es la reflexión que tienen que hacer ellos", ha afirmado Louzao en relación a las declaraciones de los mandatarios populares.

ELECCIONES MUNICIPALES

Así las cosas, Olga Louzao ha señalado que el partido naranja buscará entrar en las corporaciones locales de las siete ciudades gallegas en unas elecciones municipales previstas para el próximo año que afrontan "con un trabajo importante, sin pausa y con muchas ganas".

"Con toda seguridad se sumarán muchas más personas al proyecto de Ciudadanos, que está en continua expansión", ha remarcado, para luego evitar dar nombres sobre posibles fichajes porque se trata de un "ámbito privado" en el que cada persona deberá "dar respuesta cuando sea necesario".