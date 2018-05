López espera que las enmiendas aumenten la inversión para Andalucía al 18%, pero tiene "más que razonables dudas"

18/05/2018 - 14:06

El consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Felipe López, ha dicho esperar que a través de enmiendas los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aumenten al 18 por ciento la inversión para la comunidad, y en concreto en materia de Fomento, si bien ha planteado "más que razonables dudas" debido los antecedentes del Gobierno.

JAÉN, 18 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado a Europa Press tras la reunión que este jueves mantuvo con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien afirmó que si la conexión Algeciras-Bobadilla necesita "en cualquier momento" un incremento presupuestario "lo va a tener" y "en ningún caso" el presupuesto será "un factor limitante" para el impulso de dicho corredor.

Para López, con respecto al paquete anual de inversiones estatales "hay una cosa que empresarios, Junta y cualquiera debe exigir con contundencia": el 18 por ciento de la inversión para la comunidad habida cuenta de que en ella reside el 18 por ciento de la población de España.

"Esto no ha sucedido así en todos estos años de Gobierno 'popular' y, como no ha sido así, tengo más que razonables dudas de que lo vaya a ser. Me encantaría que lo fuera", ha afirmado el titular andaluz de Fomento y Vivienda, quien ha expresado su deseo de que en la tramitación de los PGE, una vez superado el debate de totalidad, se incorpore partidas mediante enmiendas que hagan que "ese volumen de inversión esté en el 18 por ciento y no en el once o el doce por ciento".

Algo, en todo caso, que no ve cercano, puesto que "comportamientos pasados de la gente suelen ser buenos proyectores de comportamientos futuros, para lo bueno y lo malo", y el del Gobierno en relación con las inversiones en Andalucía no ha sido uno que "permita albergar muchas esperanzas" para llegar a un porcentaje "razonable y exigible".

En este sentido, ha recordado que es una ley orgánica, el Estatuto de Autonomía, "la que contiene ese compromiso razonable" y máxime "si se tiene en cuenta que Andalucía es una región en proceso de convergencia" en el marco de la UE, de modo que debe ser objeto de políticas que favorezcan su desarrollo.

"Una especie de plus. Pues bien, ni siquiera pedimos un plus, sino el compromiso de un comportamiento simplemente de un mínimo sentido de la equidad con el 18 por ciento por la población", ha comentado López, para el que es fundamental que "haya principios, criterios y valores que orienten la acción política" a los que luego se les ponga cifras.

Así las cosas, ha demandado que no se mantenga este nivel de inversión estatal, ante el que no va a haber "silencio de la Junta", al tiempo que ha añadido que después habrá que analizar a qué infraestructuras deben dirigirse las inversiones, en las que ha calificado de "eje central" las comunicaciones ferroviarias relacionadas con la planificación europea.

"Es lo que queremos que acabe entendiendo el ministro y que tenga correlato en los PGE y en lo ejecutado", ha subrayado el consejero, quien ha lamentado que los datos de liquidación de licitaciones del Gobierno en 2017 reflejan "en Andalucía el 8,5 por ciento del conjunto del Estado".