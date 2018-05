Arenas dice que habrá contundencia ante el "independentismo con matices de xenofobia": "A Torra no le vamos a pasar una"

18/05/2018 - 14:05

El vicesecretario de Política Territorial del PP y secretario general del Grupo Popular en el Senado, Javier Arenas, ha asegurado que al presidente de la Generalitat, Quim Torra, "no le vamos a dejar pasar ni una" y ha señalado que "vamos a contestar con más contundencia porque hay un hecho objetivo, antes teníamos que responder al independentismo y ahora al independentismo con matices de xenofobia" y con un escenario "que parece que dibuja en su trayectoria de presuntos delitos de odio".

RONDA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

Así, en su intervención en la Interparlamentaria del PP andaluz que se celebra en Ronda (Málaga), ha insistido en que a Torra "no le vamos a permitir ni una ilegalidad". "Todos conocemos al presidente Mariano Rajoy, sereno, con mucha calma, pero muy firme", ha asegurado Arenas.

Para el responsable 'popular', el Gobierno de España "ha actuado en Cataluña con mucho acierto y responsabilidad", señalando que el PP es "el partido de la cohesión de España y estamos asistiendo a la respuesta diaria del Gobierno al independentismo".

Arenas ha apuntado que "muchos días hay que tragarse sapos a través de declaraciones que hacen algunos que nunca han gobernado". "Y eso de no haber gobernado en ningún sitio y hacer declaraciones tiene que estar tirado y hasta divertido, pero muchas veces hay que callarse porque es importantísimo preservar la unidad de todos los que defendemos la Constitución", ha apostillado.

En este sentido, ha incidido en que "lo más importante es que los partidos que defendemos la Constitución mantengamos la unidad en Cataluña con todas las consecuencias" y ha insistido en que "lo único que no podemos hacer es perder nuestra actitud responsable en defensa de la unidad de España".

ETA

Por otro lado, ha dicho que el PP es "el partido de la libertad y estamos asistiendo al fin de los canallas asesinos de ETA". Al respecto, ha reiterado que la banda terrorista "no se ha ido, la hemos derrotado, la ha derrotado la sociedad, la libertad, la Policía y la Guardia Civil, el Estado de derecho".

"¿Le tenemos que dar las gracias a ETA por haber dicho que se va? Ni una palabra de gratitud, ellos lo que tienen que hacer es pasarse toda la vida pidiendo perdón por la sangre y el dolor que han traído a España", ha manifestado Arenas, quien ha asegurado que "tenemos muy claro que hay solo un relato con ETA, que es cada víctima del terrorismo".

PARTIDO DE GOBIERNO

Arenas ha asegurado en su intervención que "el mayor hecho diferencial que tiene el PP es su militancia", apuntando que "no hay quien tenga una mejor estructura y mejores equipos". "A eso hay que apelar todos los días, porque una o dos caras simpáticas que hablen más o menos bien en la televisión para nada van a ganar a esa militancia de nuestro partido", ha dicho.

Así, ha asegurado que un partido de gobierno "es el que todos los días presenta alternativas en la oposición, pero también es el que se dedica a los asuntos importantes del futuro" y ha considerado que hay tres temas, el primero de ellos, la evolución demográfica en España, "donde más duramos y donde menos niños nacen, por lo que tenemos un problemón brutal y este partido está a tope con esto".

El segundo aspecto es cómo se mantiene la sociedad del bienestar, "la mejor sanidad, educación y las mejores pensiones del mundo", y el tercero los problemas de la era digital, "con sus ventajas e inconvenientes".

"A esos partidos que son nuevos, y nuevo y bueno no es lo mismo, no les he oído hablar ni una palabra de los problema importantes de hoy y de futuro, porque son partidos del momento y del oportunismo, pero no de gobierno", ha concluido el dirigente del PP.