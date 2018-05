El claustro de la Catedral de Toledo expone más de cien milagros eucarísticos del mundo recopilados por Carlo Acutis

18/05/2018 - 14:22

El claustro de la Catedral de Toledo acoge desde esta semana hasta el 15 de junio la exposición 'Milagros Eucarísticos en el mundo', que recopila más de cien casos --recopilados por el joven italiano Carlo Acutis, fallecido en 2006 y en proceso de beatificación-- de milagros que la Iglesia católica ha aprobado a lo largo de 20 siglos de cristianismo.

TOLEDO, 18 (EUROPA PRESS)

El deán de la Catedral, Juan-Miguel Ferrer, y el coordinador general de la Adoración Perpetua, Eufemio Romano, han sido los encargados de presentar esta muestra, que tendrá carácter gratuito y está compuesta por unos 60 metros lineales de paneles dedicados a milagros eucarísticos de todos los países, con la que se pretende "abrir nuestro interés sobre un fenómeno sobre el que no solemos tener información".

"No es una exposición normal", ha reconocido, ya que "algunos son signos casi domésticos, que para algunos no constituirían un verdadero milagro, pero para quien está abierto a descubrir la mano providente de Dios en las circunstancias de la vida diaria se convierte en un verdadero signo" para apuntalar la fe.

Los casos expuestos han pasado "una verificación científica", lo que supone que "después de examinar todos los datos" los expertos "dicen que no hay explicación" para el hecho que se ha producido, de tal forma que "no solamente queda excluida la falsificación o el montaje sino que se certifica que hoy por hoy no hay explicación científica para el hecho producido", obligando hasta al más escéptico "a cuestionarse su escepticismo".

A juicio del deán, esta muestra, que no es para vérsela de un tirón sino para recorrerla un poco cada día, "puede servir para que al menos todos nos planteemos que lo que decimos los creyentes, de que en la eucaristía lo que parece pan y vino deja de serlo para ser el cuerpo y la sangre, es algo real".

"Es un testimonio original y muy serio para irnos preparando y mentalizando para vivir de la manera más profunda la gran fiesta de Toledo", que es el Corpus Christi, ha añadido Juan-Miguel Ferrer, que ha subrayado que por ello se ha elegido para exponerla esas semanas anteriores y posteriores a su celebración.

Tras su paso por Toledo, 'Milagros Eucarísticos' recorrerá otros lugares de la Diócesis que han solicitado exponerla como Torrijos y Yepes. La muestra ha recorrido los cinco continentes, no siendo la primera vez que viaja a España, como ha explicado Eufemio Romano, que ha destacado la "vida profundísima de amor a la eucaristía y a la virgen" de Carlo Acutis, fallecido con 15 años de edad de leucemia.

Años antes de su muerte, en 2002, Acutis decidió montar una exposición sobre los milagros eucarísticos acaecidos en el mundo a lo largo de la historia --que se expuso por primera vez en Roma--. El joven, de profundo sentimiento religioso, "ha dejado una impronta extraordinaria" de tal manera que con su poca edad "está en proceso de beatificación" desde 2013 e incluso "está previsto que lo nombren patrón de los informáticos cuando sea canonizado", debido también a sus conocimientos sobre informática.

EL ESCORIAL Y LANCIANO

Entre los más de cien milagros reconocidos por la Iglesia que se muestran en Toledo figura el de El Escorial, cuando unos soldados profanaron una iglesia, robaron el Sagrario y tiraron las sagradas formas pisoteándolas, de tal forma que uno de ellos dejó tres clavos de su bota clavados en una de las formas, brotando sangre de uno de los clavos.

Aunque quizá el más conocido es el del Lanciano (Italia) donde un sacerdote que dudaba de la celebración de la consagración, vio cómo la sagrada forma y el vino se convirtieron en carne y sangre. Una sangre de AND humano que, como en todos los milagros del mundo es del grupo AB, coincidente con el de la Sábana Santa, y carne viva del músculo miocardio.

Finalmente, el coordinador general de la Adoración Perpetua ha invitado a los colegios de Toledo a acudir en grupo a la muestra, contactando a través de la Librería Pastoral o directamente con él. La muestra, a la que se accede por la Puerta del Niño Perdido de la Catedral, está abierta todos los días de 10.00 a 18.00 horas.