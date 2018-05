Turismo.- Puertos.- El buque de crucero 'Island Sky' visita por primera vez el puerto de Málaga

18/05/2018 - 14:28

El puerto de Málaga ha recibido este viernes, por primera vez, la visita del buque de crucero 'Island Sky', procedente de Cartagena. Esta lujosa embarcación, también dedicada a realizar viajes de expedición a la Antártida, cuenta con 90,6 metros de eslora y una capacidad máxima para albergar a 114 pasajeros, principalmente de nacionalidad australiana.

MÁLAGA, 18 (EUROPA PRESS)

El buque permanecerá atracado en la Terminal del Palmeral hasta las 16.30 horas, momento en que partirá hacia su próximo destino, Sevilla, según han informado desde el Puerto a través de un comunicado.

Asimismo, han informado de que con motivo de esta primera escala, representantes de la Autoridad Portuaria, el Área de Turismo del Ayuntamiento de la capital, la sociedad Cruceros Málaga y la Asociación de Consignatarios de Buques han celebrado el tradicional intercambio de placas conmemorativas con el capitán del buque en una recepción celebrada a bordo, con el apoyo y la colaboración de Pérez y Cía, empresa consignataria del mismo.

Por otro lado, durante la jornada de este viernes, cuatro buques de crucero han elegido Málaga como puerto de escala para disfrutar la amplia oferta del destino. Además del 'Island Sky', el 'Mein Schiff 5', el 'Rapsody of the Seas' y el 'Seven Seas Explorer' coinciden en el recinto portuario.