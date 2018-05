El alcalde de cádiz sobre la casa de iglesias y montero: "ni lo he pensado ni quiero dejar de vivir y criar a mis hijos en un piso de currante"

18/05/2018 - 14:33

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', criticó este viernes la compra por parte de Pablo Iglesias y de Irene Montero de una vivienda por valor de más de 600.000 euros en la localidad madrileña de Galapagar, por la que pagarán más de 1.600 euros al mes de hipoteca, y aseguró que "el código ético de Podemos no es una formalidad" y que él no va a dejar de vivir y criar a sus hijos "en un piso de currante". Asimismo, considera importante "no parecernos a la casta" y "no ser como ellos".

'Kichi' hizo público este viernes un comunicado que atizó todavía más la polémica suscitada por la compra de esta propiedad por parte de Iglesias y Montero, después de que el líder de Podemos se viera obligado este jueves a dar explicaciones de cómo van a pagar la vivienda.

En su escrito, el alcalde de Cádiz explica que ha donado el 40% de su sueldo correspondiente a los meses de marzo y abril, la cantidad que excede del salario limitado recogido en el código ético de Podemos, a la Asociación de Familiares de Enfermos Duales (Afedu), que tienen, según indica, problemas de drogodependencia y otros trastornos psíquicos.

Asimismo, expone que él cobra en su puesto de cargo público lo que se comprometió al inicio de su mandato, es decir, lo mismo que recibiría como profesor de Secundaria.

'Kichi' se muestra muy contundente al referirse a la vivienda de Montero e Iglesias: "Ni lo he pensado ni quiero dejar de vivir y criar a mis hijos en un piso de currante en el barrio de la La Viña con mi compañera, que ya es bastante privilegio vivir en la Viña, en Cádiz y con Teresa, por eso no recibo otros ingresos y por eso no genero más ahorro que el que dono cada mes". El alcalde de Cádiz se refiere así al piso que comparte con la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez.

"El código ético de Podemos no es una formalidad, es el compromiso de vivir como la gente corriente para poder representarla en las instituciones y supone renunciar a privilegios como el exceso de sueldo", explica.

Para 'Kichi', en Podemos es importante "no parecernos a la casta" y "no ser como ellos", sino parecerse a los ciudadanos que, por ejemplo, han sufrido un desahucio.

(SERVIMEDIA)

18-MAY-18

LDS/caa