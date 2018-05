Arenas destaca que Rajoy y Juanma Moreno "tienen el mismo modelo" para la financiación autonómica y el PSOE no

18/05/2018 - 14:51

El vicesecretario de Política Territorial del PP y secretario general del Grupo Popular en el Senado, Javier Arenas, ha destacado que el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, y el máximo responsable del partido en Andalucía, Juanma Moreno, tienen "el mismo modelo" de cara a la financiación autonómica, lo que no ocurre en el PSOE.

RONDA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

Así, en su intervención en la Interparlamentaria del PP andaluz que se celebra en Ronda (Málaga), Arenas ha felicitado a Moreno "por el planteamiento político que ha hecho en este sentido" y ha manifestado que, además, "ha conseguido situar el problema en el tejado en el que está".

"El PP quiere pactarla mañana, Juanma Moreno y Rajoy tienen el mismo modelo, el día que Susana Díaz y Pedro Sánchez tengan el mismo modelo, se sientan el presidente y Juanma con ellos y pactamos la financiación autonómica", ha manifestado.

Ha recordado que en los Presupuestos Generales del Estado de este año "aparecen 4.000 millones más para financiación de las comunidades autónomas, que tiene mucha importancia" y ha señalado que esta semana "será crucial porque empiezan el lunes en el Congreso los debates para aprobarlos".

Al respecto, el dirigente 'popular' ha señalado que las cuentas persiguen seguir "creando 500.000 empleos al año, que no está mal", apuntando que mientras el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero "nos dejó en la ruina, ahora llevamos tres años a 500.000 empleos, vamos a llegar a los 20 millones y los pensionistas dormirán tranquilos".

Ha reiterado que los presupuestos "son buenos para todo el mundo, para los pensionistas, los funcionarios, los trabajadores, porque se sube el salario mínimo interprofesional, la Policía y la Guardia Civil, además de que se bajan los impuestos a las rentas más bajas", por lo que ha abogado por "hacer un gran esfuerzo de explicación del compromiso presupuestario" y una gran campaña nacional y andaluza sobre esto.

En este sentido, ha dicho al PSOE que explique "por qué no vota que sí a los presupuestos". "Yo no he visto cómo se puede perder una oportunidad como lo está haciendo el PSOE", ha manifestado Arenas.

PP EN ANDALUCÍA

Asimismo, el dirigente 'popular' ha asegurado que el PP "va a ser gobierno en las próximas elecciones autonómicas" en Andalucía y Moreno "va a sacar un resultado excepcional, porque creo que en los escenarios que se puedan dar, el PP tiene muchas opciones de ser gobierno y porque somos la única alternativa".

"Estos señores --PSOE-- tienen aliados en el Parlamento andaluz a tiempo completo y parcial y nosotros no, somos la alternativa después de 36 años", ha insistido Arenas, quien ha incidido en que "siendo Andalucía la única comunidad en la que no ha habido alternancia, las próximas elecciones serán del PP y por fin seremos gobierno en la región".