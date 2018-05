Protagonismo investigador del Valme en la 14º Reunión Internacional de Coinfección por el VIH y Hepatitis C

Valme participa en la organización científica de este evento mundial y presenta ocho trabajos de investigación

El Grupo Investigador de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de Valme de Sevilla ha adquirido un gran protagonismo en el máximo foro científico que internacionalmente se organiza en torno a la co-infección por el VIH y la Hepatitis C. Su edición 14, que se está celebrando en Sevilla entre los días 16 y 18 de mayo, dispone de la activa participación del hospital sevillano.

Por un lado, forma parte de la organización científica a través del doctor Juan Antonio Pineda y, por otro lado, sus profesionales han conseguido la aceptación de un total de ocho trabajos para su presentación ante 200 especialistas mundiales: tres ponencias y cinco comunicaciones orales centradas en el avance diagnóstico y terapéutico de la infección combinada por VIH y Hepatitis C.

Según un comunicado, este evento se ha convertido en la reunión de coinfección más prestigiosa en este ámbito de conocimiento y es la principal reunión médica para aquellos profesionales involucrados en la atención clínica de pacientes co-infectados. El programa proporciona una excelente plataforma para intercambiar la información médica, los nuevos resultados de tratamientos y un debate con los expertos en las diferentes disciplinas (la virología, la hepatología, la inmunología, las enfermedades infecciosas y la atención primaria).

Los expertos destacan cómo con el éxito de la terapia antirretroviral, los pacientes infectados por el VIH ven una mejora en la longevidad; sin embargo, se enfrentan a los peligros generados por las complicaciones de infecciones virales adicionales. Al respecto, la edición 2018 continúa enfocándose hacia desarrollos en ciencia básica, terapias emergentes y administración clínica.

Precisamente en el ámbito de las mejores prácticas para el manejo clínico de la coinfección por VIH y hepatitis, los profesionales del Hospital Universitario de Valme han presentado varios trabajos que aportan notables novedades en su abordaje.

LIDERAZGO EN LAS NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL

El Grupo Investigador de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de Valme, que dirige Juan Antonio Pineda, dispone de un notable prestigio científico a nivel internacional. Durante las dos últimas décadas ha consolidado su trayectoria, situándose a la cabeza de la investigación combinada por el virus del Sida y el de la Hepatitis C.

Actualmente, el equipo sevillano está dirigiendo varios estudios nacionales e internacionales con más de una treintena de hospitales participantes de todo el mundo. En este foro científico presentan ocho trabajos, todos de notable interés clínico. Los investigadores Nicolás Merchante y Juan Macías son los más prolíficos con la presentación de investigaciones que suponen modificaciones en la práctica clínica internacional.

Merchante presenta una ponencia y dos comunicaciones orales. La ponencia versa sobre una puesta al día de la técnica diagnóstica 'Fibroscan', demostrando su eficacia antes y después del tratamiento para Hepatitis C. Mediante esta prueba no invasiva, el clínico diagnostica cirrosis, predice complicaciones y evita pruebas agresivas como la biopsia o la gastroscopia. Además, tras el tratamiento, ayuda a predecir la evolución de la enfermedad. Impulsado su uso desde Valme, se utiliza en la mayoría de los países desarrollados como técnica estándar.

Sus dos comunicaciones son igualmente de interesantes. Por un lado, aborda el programa de cribado con ecografía cada seis meses para pacientes coinfectados al objeto de detectar la evolución de cirrosis a cáncer hepático. Merchante plantea una nueva modalidad de cribado más eficaz, dado que la actual sólo es eficaz en pacientes del área de digestivo con problemas hepáticos pero no infectados de VIH.

En los infectados por VIH la mortalidad es mayor porque el cribado que se usa en los monoinfectados no es suficiente en cuanto a intervalo de tiempo y propone acortarlo. Por su parte, su segunda comunicación oral aborda los cambios en la rigidez hepática tras el tratamiento de la hepatitis C en pacientes coinfectados. A través del Fibroscan constata la satisfactoria evolución de un tercio de los pacientes.

El infectólogo Juan Macías ha llevado tres trabajos a este congreso: dos ponencias sobre esteatosis hepática en pacientes coinfectados y una comunicación oral sobre una nueva pauta de tratamiento de la hepatitis C en usuarios de drogas por vía intravenosa, presentando su eficacia a través de los primeros resultados.

Por su parte, otros dos profesionales del equipo de investigación de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de Valme, Luis Miguel Real y Anäis Cörma, han expuesto los primeros resultados de dos líneas de investigación innovadoras. Por un lado, Real se ha centrado en un análisis de la utilidad del test de resistencia del virus de la hepatitis C a los antivirales antes de iniciar el tratamiento. Las conclusiones reflejan cómo no es necesario hacerlo antes de aplicar el tratamiento puesto que no se comprueba que si fuera positivo excluya la eficacia de la terapia.

Por otro lado, Cörma ha presentado los primeros resultados de un tratamiento más corto de la infección por virus de la hepatitis C en pacientes coinfectados por VIH. Observa que, aunque la tasa de fallos es ligeramente más alta, dado que puede ser considerablemente más barato que el tratamiento estándar, es una estrategia apropiada para áreas con limitaciones económicas, dado que los fallos son pocos y fáciles de volver a tratar con otras pautas.