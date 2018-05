El Consell no ha hablado del chalé de Iglesias y Montero ni ha hecho "tan siquiera chascarrillos en el café"

18/05/2018 - 15:31

La vicepresidente del Consell, Mónica Oltra, ha indicado que el ejecutivo valenciano no ha hablado, en su reunión de los viernes, sobre el chalé que se han comprado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la portavoz de esta formación en el Congreso, Irene Montero, "ni ha hecho tan siquiera chascarrillos en el café" sobre este asunto.

VALÈNCIA, 18 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntado por su opinión sobre la polémica adquisición de este inmueble por parte de Iglesias y Montero.

Al respeto, Oltra, ha asegurado que en la reunión del Consell no se ha abordado esta cuestión. "Les aseguro, sin revelar el secreto del Consell, que no ha hablado de este tema ni lo ha analizado ni ha hecho ninguna reflexión ni tan siquiera chascarrillos en el café", ha manifestado.

"Como no lo hemos valorado y no creo que sea muy atrevido decir que no comentará estos temas, yo como portavoz no tengo mucho que opinar sobre una cuestión que se sitúa en la esfera privada de las personas", ha zanjado.