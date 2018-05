Las Coves de Sant Josep de La Vall d'Uixò tendrán luces LED y verán mejorados sus accesos e itinerarios

18/05/2018 - 15:47

Un convenio de colaboración entre la Agència Valenciana del Turisme y el Ayuntamiento de la Vall d'Uixò (Castellón) por el que la Generalitat aportará 150.000 euros permitirá adecuar y mejorar las Coves de Sant Josep, el río subterráneo navegable más largo de Europa y un atractivo turístico que recibe cada año 200.000 visitantes.

VALÈNCIA, 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó se compromete a ejecutar la actuación y obras para mejorar las instalaciones, iluminación, itinerarios turísticos y accesos interiores de este espacio.

Según ha señalado la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, "hace 40 años que no se cambiaban las luces y ahora se instalará un sistema led más moderno, más respetuoso con el entorno natural" y se reforzará "el atractivo de este espacio" que acoge numerosas actividades como el festival 'Singing in the caves'.