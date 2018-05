La ONCE dedica el día 21 su cupón a la Virgen del Rocío con motivo del Lunes Pentecostés

18/05/2018 - 15:53

La ONCE dedicará el sorteo del día 21 de mayo, Lunes de Pentecostés, a la romería del Rocío. Cinco millones y medio de cupones reproducen una imagen de la Virgen del Rocío con el título 'Romería del Rocío. Pentecostés 2018' y quieren ser "una muestra reconocimiento al patrimonio cultural y social que constituye la romería del Rocío y una forma de presumir de nuestra identidad cultural y de compartir ese orgullo con todos los españoles".

ALMONTE (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

Así lo ha puesto de manifiesto el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, que ha presentado este viernes la imagen de este cupón a la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, y al presidente de la Hermandad Matriz, Juan Ignacio Reales, en un acto, celebrado en el Tesoro del Santuario, en el que han participado la hermana mayor de la Hermandad Matriz, Eva Toro; el subdelegado territorial de la ONCE, José Antonio Toledo; y el director de la Organización en Huelva, Nicolás Vargas.

Además, según ha informado la ONCE en una nota de prensa, Cristóbal Martínez se ha felicitado por vincular un año más al Rocío "a un instrumento de tanta cohesión nacional y de tanta solidaridad como es el cupón de la ONCE".

El delegado territorial de la Organización ha recordado la fortuna que repartió la ONCE en el Sorteo del Extra del Día del Padre, con cerca de 17,4 millones de euros repartidos desde la entrada de la propia ermita, y confió en que esa ilusión se mantenga viva para este sorteo y pueda repartir también fortuna entre los miles de peregrinos que hacen el camino desde todos los puntos de España.

"En la ONCE nos gusta el Rocío porque somos Huelva, sentimos Huelva y queremos a Huelva. Y sabemos muy bien lo que esta Romería significa para esta provincia", ha afirmado.

Martínez ha apuntado que la ONCE dedicará el cupón del sábado 8 de junio del 2019 al Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen del Rocío. "La suma de todos hace que esto sea cada vez más grande", ha dicho el presidente de la Hermandad Matriz, quien deseó que la Virgen del Rocío "premie y bendiga a la ONCE por la labor que hace todos los días al servicio de las personas que más lo necesitan".

Por su parte, la alcaldesa de Almonte ha dado las gracias a la ONCE "por llevar a millones de personas parte de nuestra identidad, nuestra fe y nuestra deboción como pueblo. Espinosa reconoció el trabajo que la ONCE desarrolla. "Si hay una identidad en España que refleje mejor la integración real de las personas desde un proyecto integrador, esa es la ONCE".

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premios de 200, 20 y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Para este viernes, 18 de mayo, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva 'lotto' de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de 78 millones.

