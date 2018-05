Feijóo "no" cree que Guerra se vaya a Cs: "Sabemos como acaban sus candidatos y no deseo ese final a un amigo"

18/05/2018 - 16:00

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que "le extrañaría" y "no" cree que el exconselleiro Javier Guerra deje el PP para irse a Ciudadanos (Cs).

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 (EUROPA PRESS)

"No creo que Javier Guerra esté en esa posición. Todos sabemos, y él también, cómo acaban los candidatos de Cs a la Presidencia en galicia, y yo para un amigo no deseo ese final", ha remarcado Feijóo, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en la que ha reconocido que siente "afecto" por el que fuera su titular de Economía e Industria.

"Mi sensación es que me extraña mucho que Guerra dé el paso de abandonar el PP y pasar a Ciudadanos. Lleva 36 años en el PP, más tiempo que yo", ha remarcado, antes de repasar todos los cargos que ha ocupado el dirigente vigués ligados a este partido, incluidos varios en el ámbito local, así como diputado y conselleiro.

El presidente gallego ha insistido en que Guerra lleva "el doble de tiempo" que él militando en el PP, por lo que le "sorprendería" que abandonase la formación y se integrase en el partido naranja.

Además de incidir en las cuestiones de "coherencia política y biográfica", ha subrayado que siente "afecto" por Guerra y ha recalcado que "muy pocos compañeros" de su partido podrían entender un salto de este calibre.

Además, ha ironizado con que Cs tiene "una propuesta interesante para Galicia" que consiste en "captar a militantes del PP". "Me gustan más los originales que las copias, y a los gallegos, de momento, también", ha apostillado.

AFIRMA QUE "NO" HABLÓ CON GUERRA

Preguntado acerca de si habló con el exconselleiro, ha respondido que "no". "Nunca me trasladó ninguna inquietud", ha apuntado, antes de añadir que él no tiene inconveniente "en hablar con él o con cualquier otro".

"Imagínese que, dentro de un año, José Manuel Rey Varela me diga que se va a Ciudadanos", ha ejemplificado, en tono de broma, toda vez que el titular de Política Social compareció con él tras el Consello de la Xunta para anunciar medidas de su área.

Al respecto, Feijóo también fue preguntado acerca de qué fecha baraja para una eventual remodelación de Gobierno, del que podrían salir al menos Rey Varela y también Beatriz Mato como candidatos para las municipales en Ferrol y A Coruña, pero ha declinado pronunciarse.

"En este Gobierno las decisiones se adoptan de otra manera", ha señalado, como dirigente conocido en su entorno por su capacidad para medir los tiempos.