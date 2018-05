La Junta garantiza la prestación del servicio de medidas judiciales a menores en régimen abierto

18/05/2018 - 16:40

La delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Ana Cobo, ha garantizado la prestación del servicio de medidas judiciales a menores en régimen abierto una vez que la asociación Imaja, encargada de prestar dicho servicio, ha quedado disuelta por acuerdo judicial.

JAÉN, 18 (EUROPA PRESS)

"Desde la Junta de Andalucía vamos a garantizar la prestación de un servicio público que es fundamental en nuestro ordenamiento jurídico", ha dicho Cobo a Europa Press y ha añadido que se trata de supervisar el cumplimiento de las "medidas judiciales que se imponen a los menores que han cometido algún delito" y que van desde la libertad vigilada, prestación de servicios en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas, e incluso el cumplimiento de los tratamientos de deshabituación de tóxicos, o psicológicos.

Dicho esto, Cobo ha señalado que otra de las preocupaciones es que la plantilla de Imaja, conformada por 15 trabajadores, en su mayoría educadores sociales, puedan mantener su puesto de trabajo. En este sentido, la delegada del Gobierno andaluz en Jaén ha señalado que hay varias alternativas sobre la mesa y "tenemos que ir a la que sea más ágil".

Ha apuntado que la solución pasará por "un contrato de urgencia" que permita a otra entidad prestar el servicio y "en ese momento será cuando intentemos por todos los medios que los trabajadores mantengan su puesto de trabajo".

Ha subrayado que "estamos hablando de grandes profesionales, con mucha experiencia en medidas judiciales en régimen abierto" y que "trabajan con menores que, en muchos casos son conflictivos" por lo que "no podemos perder esa experiencia y ese bagaje", de ahí que desde la Junta se vaya apostar por su continuidad aunque cambie la entidad encargada del servicio.

La plantilla de Imaja había comenzado este lunes una huelga de un mes después de llevar tres meses de atrasos en el cobro de sus nóminas. Una vez que se ha conocido que la asociación se declaró a principios de este mes en concurso de acreedores voluntario y que el juzgado de lo mercantil ha acordado la conclusión del mismo y la disolución de la asociación, la plantilla ha regresado a sus puestos de trabajos.

Cobo ha señalado que desde la Junta "hemos venido pagando puntualmente a esta entidad", en alusión directa a Imaja por lo que "no había motivos" para que la plantilla no cobrara en tiempo y forma. No obstante ha señalado que "esto que nadie quería que ocurriera, va a servir para partir de cero y empezar con una nueva entidad en la que creo que los trabajadores estarán en mejores condiciones que en la que han venido estando en los últimos meses".

En la actualidad, Imaja tiene una deuda con la Seguridad Social que supera los 320.000 euros, además de deber unos 37.000 euros en nóminas atrasadas al conjunto de la plantilla.