López respeta la manifestación de Linares, aunque ve "bastante desequilibrio" en demandas a las administraciones

18/05/2018 - 17:05

El consejero de Fomento y Vivienda de la Junta, Felipe López, ha expresado su respeto a la manifestación que este jueves congregó a miles de personas en Linares (Jaén), aunque ha considerado que hay "bastante desequilibrio" en el nivel con que se reivindica a las administraciones.

JAÉN, 18 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado este viernes a Europa Press tras la movilización convocada por la plataforma 'Todos a una por Linares' para exigir a las instituciones que conviertan sus compromisos en medidas e inversiones que redunden en una reindustrialización y, en especial, la ejecución de la moción aprobada por unanimidad el pasado diciembre en el Parlamento andaluz en ese sentido.

López ha dicho entender "el malestar de los ciudadanos" y ha añadido que "todo el mundo cree que merece más y tiene una situación que quiere que se revierta y un horizonte de mayor prosperidad. Sin embargo, ha aludido a "una parte de bastante desequilibrio" cuando se plantean demandas en relación con las oportunidades de Linares y Andalucía en su conjunto.

En este sentido, ha calificado de "sorprendente" que el Gobierno esté prácticamente "ausente en las manifestaciones de los que convocan" estas movilizaciones y ello "porque uno de los temas clave para el futuro de Linares" pasa por el corredor ferroviario Algeciras-Madrid-París.

De este modo y "sin rehuir" lo que corresponde a su departamento, ha destacado que este proyecto de la red transeuropea de transporte es "la primera premisa" por sus implicaciones en el desarrollo de la ciudad como nodo logístico con el Puerto Seco. "Es mucho más trascendente lo que tiene que hacer el Gobierno y no hace y nadie se lo está reprochando, salvo la Junta", ha afirmado.

En lo cuanto a la Consejería que dirige, ha apuntado que se han retomado las obras del ramal ferroviario de Vadollano, cuyo objetivo es dotar al parque industrial de Santana y las empresas "de las mejores condiciones para mejores condiciones para poder competir".

"Por tanto, la Junta no es que no está. Sí está y está trabajando", ha subrayado López, quien se ha referido a otras actuaciones en materia de patrimonio histórico y arquitectónico, como la rehabilitación del Ayuntamiento, que también se desarrolla "con una inversión importante", o el compromiso para contribuir a la recuperación del mercado de abastos tras el derrumbe provocado el pasado marzo por un temporal.

Así las cosas y tras señalar que "siempre se puede pedir trabajar más y más compromiso", el titular andaluz de Fomento y Vivienda ha hecho hincapié en que "parece que el foco está desigualmente distribuido".

"Me sorprende que el Gobierno de España no sea concernido por las manifestaciones de los dirigentes de esta plataforma. Lo digo con todo el respeto a la libertad que cada uno tiene de expresarse como quiera. Pero las cosas deben tener un cierto nivel de equilibrio", ha resaltado López no sin reiterar que el citado eje ferroviario "es de enorme trascendencia".