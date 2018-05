Cuatro de cada diez enfermeros afirman haber sufrido comentarios ofensivos, según un estudio de SATSE

Cuatro de cada diez profesionales de enfermería madrileña afirman haber sufrido "comportamientos o comentarios ofensivos y/o denigrantes" durante el desarrollo de su labor profesional, según una encuesta en la que han participado 1.395 enfermeros y enfermeras afiliados a SATSE Madrid.

MADRID, 18, (EUROPA PRESS)

Según el sindicato, no es un hecho aislado ya que 6 de cada 10 profesionales de enfermería madrileños afirman conocer a algún compañero o compañera que ha sido víctima de comportamientos o comentarios ofensivos.

La encuesta ha señalado que los comentarios "ofensivos o denigrantes" no sólo los reciben las profesionales de enfermería sino que también son extensivos a los enfermeros.

Así, un 25'97 por ciento de los enfermeros encuestados afirma que ha sido víctima de dichos comentarios o conductas ofensivas por el hecho de trabajar en una profesión tradicionalmente vinculada a género femenino.

SIN RECONOCIMIENTO

En este sentido, SATSE Madrid ha destacado que la encuesta deja "patente" que los profesionales de enfermería madrileños consideran que la profesión "no tiene el reconocimiento que se merece". Así el 94'03 de los encuestados en nuestra Comunidad (frente al 90'17% del Estado) reconoce que no tiene el reconocimiento que se merece por su cualificación y competencia profesional.

Asismiso, consideran "mayoritariamente", un 96,34 por ciento que la imagen que se traslada de la profesión a través de medios de comunicación, cine, moda, etc. (en cuanto a vestuario, equipo, entorno de trabajo, etc.) "no se corresponde a la realidad".

Respecto a la existencia de estereotipos sexistas y retrógrados vinculados a la profesión de enfermería y especialmente a la enfermera, el 89'5 por ciento de los profesionales madrileños considera que siguen existiendo, frente al 87'84 por ciento de la encuesta nacional.

Por otro lado, cuando se interroga a los profesionales de enfermería madrileños por los responsables de que se sigan manteniendo comportamientos o comentarios ofensivos, mayoritariamente consideran que se son los medios de comunicación (87,45 por ciento), los ciudadanos (52'60 por ciento) y las Administraciones Públicas (51'06` por ciento).

También, los datos muestran que "menos culpa tienen" son los propios profesionales de enfermería (15'85 por ciento), empresas (22'38 por ciento) y el resto de profesionales sanitarios (29'49 por ciento).

Además, respecto a la propuesta de SATSE de crear, en el seno del Ministerio de Sanidad, un Observatorio de la Mujer en el ámbito sanitario, el 93'04 por ciento de los profesionales de enfermería madrileños la apoyan.