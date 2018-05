Feijóo avanza ayudas para personal que limpie montes pero avisa que el propietario incumple: "Empezando por mí"

18/05/2018 - 17:09

Advierte a los municipios que la obligación de limpiar "lleva 10 años" vigente, aunque reconoce que la Fegamp tiene "cada día más sensibilidad"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado a los ayuntamientos que la obligación legal de limpiar los montes "lleva 10 años" vigente, por lo que no ve un problema el plazo del 31 de mayo. En todo caso, ha anunciado nuevas ayudas para que más personal trabaje en el ámbito forestal y ha puesto el foco en los propietarios. "Este es un incumplimiento del conjunto del país, empezando por mí mismo", ha admitido.

Así se ha pronunciado tras ser preguntado por las declaraciones realizadas, en una entrevista con Europa Press, por el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alfredo García, quien habla ya de un "plan B" ante la imposibilidad de cumplir el plazo de 31 de mayo para que todos los particulares de Galicia hayan limpiado sus fincas, en cumplimiento con la obligación de mantener unas franjas de seguridad contra los incendios forestales.

Al respecto, Feijóo ha relativizado este plazo y ha recordado que la ley de la que se deriva tal obligación se aprobó hace una década. En todo caso, ha destacado el aumento de la colaboración por parte del Ejecutivo para financiar personal que pueda participar en las tareas de limpieza y ha reconocido que mejora la implicación por parte de los municipios.

"La Fegamp cada día tiene más sensibilidad y cada día los ayuntamientos tienen más cuenta de sus propias competencias y compromisos", ha reflexionado el jefe del Ejecutivo, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta.

"Nos quedan los propietarios. Porque si cada propietario cumpliese su propia obligación todos los ayuntamientos tenían perfectamente solucionado el problema. Los ayuntamientos entran cuando los propietarios incumplen; si cumpliéramos, los municipios solo tienen una obligación, la de limpiar las franjas de las vías municipales", ha esgrimido.

"Este es un incumplimiento conjunto del país, empezando por mí mismo. No sé si usted es propietaria forestal o no o si tiene alguna parcela forestal próxima a las casas. Es un problema y tenemos que aceptarlo: que no cumplimos con nuestras obligaciones en el ámbito rural. En el ámbito urbano sí. Si cumpliéramos, no harían falta tantos recursos, ni que usted se molestase en este tipo de preguntas", ha respondido a la periodista que le preguntó al respecto.

539 TRABAJADORES MÁS

Al margen, la Consellería de Economía e Industria ha informado en el Consello de la resolución de la convocatoria del programa 'Aprol Rural' para este año 2018, de la que se beneficiarán 539 personas desempleadas de 253 ayuntamientos rurales gallegos, 26 de ellos de los denominados 'ayuntamientos emprendedores'.

Feijóo, quien ha desvinculado esta medida del plazo concreto del 31 de mayo, ha remarcado que la Administración autonómica pretende impulsar con más de 6 millones de euros la contratación de desempleados, durante 9 meses a tiempo completo, para que realicen tareas de silvicultura, biomasa o limpieza de montes.

Esta convocatoria, en la que una de las principales novedades ha sido priorizar a los bautizados como 'ayuntamientos emprendedores" --aquellos que se adhirieron al convenio entre la Xunta y la Fegamp para fortalecer la captación de inversiones--, supone un 23 por ciento más de inversión, y un 26,8 por ciento más de contratos con respecto al año 2017.

El objetivo de esta medida, incluida en el 'Programa de formación e emprendemento no rural', es "mejorar las oportunidades laborales y fijar habitantes" en las zonas menos pobladas de Galicia.

CONVENIOS Y BRIGADAS

Si en sus declaraciones Feijóo ha destacado la mayor "sensibilidad" de los ayuntamientos, el presidente también ha informado de la autorización de una serie de incorporaciones a los convenios que tiene suscritos la Consellería de Medio Rural con los municipios para la prevención y extinción de incendios.

De este modo, este verano casi el 90 por ciento de los municipios gallegos habrán firmado este acuerdo en alguna de sus líneas de actuación: defensa contra incendios mediante la actuación de vehículos motobomba, tratamientos preventivos de forma mecanizada en vías de titularidad municipal o la contratación de brigadas para el desarrollo de labores de vigilancia y defensa, y para trabajos de prevención de forma manual.

Tras las incorporaciones, el presidente ha constatado que habrá 278 ayuntamientos con convenio, de los que 204 contarán con brigadas propias. En total, habrá 290 brigadas desplegadas en Galicia este verano a través de estos convenios, que formarán parte del operativo de prevención y extinción.

En cuanto a las motobombas, se tendrán 115 de titularidad municipal y hasta 18.203 hectáreas para la roza bajo estas subvenciones de la Xunta.

En total, Medio Rural invertirá 11,7 millones de euros en estos convenios, presupuesto que se podrá incrementar en caso de que se sumen nuevos municipios. De hecho, la Xunta se muestra abierta a seguir sumando municipios hasta llegar "al cien por cien" con el fin de "ayudarles" en sus obligaciones.

CONSELLOS REGULADORES

En el área rural, el Consello también ha aprobado las ayudas para gastos de funcionamiento de los consellos reguladores. En este ejercicio se mantiene el presupuesto de 480.000 euros, que se distribuirá entre 24 entidades que gestionan las indicaciones geográficas y denominaciones de origen protegidas en Galicia.

El Gobierno gallego, asimismo, ha autorizado la aceptación de la cesión de una parcela en O Saviñao para construir su centro de salud y ha dado luz verde a la Diputación de Lugo y al Ayuntamiento de A Fonsagrada para el intercambio de la titularidad de varias carreteras.