Los bomberos del Aljarafe creen que el Gobierno impugnará las nuevas plazas y avisan de su "situación crítica"

18/05/2018 - 17:35

La plantilla del servicio de prevención y extinción de incendios de la Mancomunidad del Aljarafe ha augurado este viernes que el Gobierno central impugnará las nueve nuevas plazas promovidas para este servicio por la entidad comarcal, avisando de que aunque dicha oferta pública de empleo prosperase, su tramitación avanza "muy lenta" y estos bomberos afrontan una "situación crítica" al estar "desbordados" de carga de trabajo.

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

El portavoz de los bomberos de la Mancomunidad del Aljarafe, Francisco Algaba, ha manifestado a Europa Press que aunque la citada institución comarcal haya aprobado la oferta pública de empleo correspondiente a la primera tanda de plazas de bombero de nueva creación acordadas entre dicho organismo y la plantilla, tal procedimiento está "a expensas" de que el Gobierno central del PP "tumbe" o no las nuevas plazas a través de su impugnación, al no haber autorizado las mismas.

Al respecto, ha augurado que el Gobierno central actuará contra las nuevas plazas, aún no convocadas como tal, avisando de que el escenario tampoco es favorable en el caso de que prosperase esta nueva oferta de empleo público. Y es que la cobertura de estas nueve plazas no estaría completada hasta "un año en el menor de los casos", mientras los bomberos de la Mancomunidad del Aljarafe sufren una "situación crítica" al estar "desbordados" de carga de trabajo.

Y es que según Francisco Algaba, los bomberos de la Mancomunidad del Aljarafe protagonizaron en torno a "2.000 salidas" durante 2017, y su parque de Santiponce ha visto crecer "un 24,3 por ciento" las salidas a lugares ajenos a la comarca y su radio de cobertura, por la situación que atraviesa el conjunto del Sistema Provincial de Bomberos. "Estamos absolutamente desbordados y esto no supone ninguna solución inminente", se ha quejado.

EL CONFLICTO DE LOS BOMBEROS DEL ALJARAFE

Todo se encuadra en el acuerdo alcanzado en febrero de 2017 entre la Mancomunidad del Aljarafe y la plantilla de su servicio de bomberos, para crear 19 plazas a lo largo de tres años y que el número de efectivos creciese de 47 a 66.

Con aquel acuerdo, recordémoslo, acababa la huelga de celo protagonizada desde hacía meses por la plantilla, en demanda de una ampliación de efectivos acorde al crecimiento de la población de la comarca y por ende de su carga de trabajo.

Mediante el citado acuerdo, en cualquier caso, la plantilla pasaría a estar integrada por 66 efectivos, toda vez que en 2007 el planteamiento era ya llegar a 65 bomberos dada la población asentada entonces en el Aljarafe.

Para crear las nuevas plazas, fue acordado un desembolso de unos 900.000 euros procedentes de los ayuntamientos de Mairena del Aljarafe, San Juan de Aznalfarache, Tomares, Camas, Coria del Río y Bormujos, todos ellos adheridos a la Mancomunidad y con competencia directa en materia de extinción de incendios, y de la Diputación en representación de los municipios menores de 20.000 habitantes y por ende carentes de dicha competencia.

NO ES TAN FÁCIL

Pero aunque la Mancomunidad comenzó a tramitar la creación de las nueve primeras nuevas plazas del total de 19 comprometidas, tal extremo quedó congelado al no contar con autorización expresa de la Subdelegación del Gobierno. Y es que los vigentes presupuestos generales del Estado (PGE) mantienen las restricciones impuestas en materia de incorporación de nuevo personal a las administraciones.

Dicha situación derivó en múltiples demandas y gestiones de la Mancomunidad y la plantilla de bomberos ante la Delegación del Gobierno central en Andalucía, dirigida por Antonio Sanz, al objeto de buscar una salida que permitiese promover las nueve primeras plazas.

No obstante, y tras no pocos contactos y tensiones, las citadas gestiones no prosperaron, si bien la Mancomunidad del Aljarafe ha seguido adelante con su iniciativa, incluyendo en sus presupuestos de 2018 las nueve plazas que figuran en la oferta pública de empleo ahora aprobada.