Bernabé: "Qué no esperen perdón quienes ni tan siquiera han tenido la decencia de pedirlo"

18/05/2018 - 17:46

El delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, se ha reunido hoy con el Consejero de Presidencia, Pedro Rivera, con la Directora General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos, y con representantes de Asociaciones de Víctimas del Terrorismo, para participar en la presentación del Proyecto Educativo que están desarrollando los Ministerios de Interior y de Educación y Cultura y Deportes con representantes de Asociaciones de Víctimas del Terrorismo.

A través de este programa, se acerca, didácticamente, a los Centros Educativos las experiencias vividas por este colectivo, es decir, el testimonio directo de las víctimas.

Bernabé ha felicitado por esta iniciativa al Gobierno Regional y a la Dirección General del Ministerio de Interior "porque no solo se trata de que nuestros jóvenes conozcan la verdad de nuestra historia, y contarles el relato para que sepan lo que han sufrido las víctimas del terrorismo sino que los alumnos van a aprender ponerse en el perfil psicológico de la víctima pero también van a empezar a conocer lo que es el perfil psicológico de esos terroristas" algo, ha dicho, que "vía colaboración ciudadana puede ser una herramienta fundamental".

Así, ha señalado que aunque "el terrorismo etarra está asistiendo a sus estertores hay otras formas de terrorismo, como el islamista, que está y que vamos a tener que seguir peleando con él para lo cual es muy importante, que nuestros jóvenes tengan conocimiento de los perfiles de esos potenciales terroristas".

El delegado ha sido rotundo en su discurso a la hora de valorar el comunicado de disolución de la banda terrorista de ETA aseverando "que no esperen perdón quienes ni tan siquiera han tenido la decencia de pedirlo", a lo que ha sumado "que no pidan tampoco ningún tipo de prebendas o beneficios quienes no se han hecho acreedores a los mismos".

En este sentido, ha indicado que los 17 terroristas de ETA que están encarcelados en la Región de Murcia "ahí siguen y ahí van a seguir, tanto en Sangonera como en Campos del Río. Que no esperen otra cosa, así lo ha dicho el Presidente del Gobierno, así lo ha ratificado el Ministro del Interior y así lo reitero yo".

Asimismo, ha puntualizado que junto a los terroristas de ETA encarcelados en los centros penitenciarios de la Región, también se encuentran cuatro terroristas islamistas y un terrorista del GRAPO, como muestra del compromiso que el Gobierno de España tiene con las víctimas, "de estar siempre con ellas, nunca los vamos a dejar solos, y lo mínimo que podemos hacer es exigir y llevar a cabo el cumplimiento íntegro de la Ley".

Por su parte la directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos, ha sido, junto al consejero de Presidencia, la encargada de ofrecer datos técnicos del Proyecto que está dirigido a alumnos de Educación Secundaria y Bachillerato y que llegará a las aulas de los centros educativos públicos, concertados o privados de la Región de Murcia el curso que viene.

"Consideramos que es fundamental que los jóvenes conozcan en primera persona, a través del testimonio directo de la víctima, cual es la consecuencia que tiene en la vida de las personas y en la sociedad la utilización de la violencia en la imposición de ideologías de cualquier tipo y utilizarlo como herramienta para que esto no vuelva a suceder", ha explicado.

Al testimonio de la víctimas se sumará unidades didácticas sobre la influencia terrorista en la historia reciente de España, tal y como se ha realizado en la experiencia piloto desarrollada en la Comunidad de Madrid, donde dentro de la asignatura de Geografía e Historia de 4º de la ESO los alumnos han contado con una de estas unidades bajo el título 'Terrorismo en España'.

Los Centros Educativos de la Región de Murcia interesados en poner en marcha entre su alumnado este Proyecto lo podrán solicitar a partir del mes Septiembre, a través de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes.