O BNG pedirá nos parlamentos galego e europeo flexibilidade nos descartes

18/05/2018 - 18:05

Enlaces relacionados El BNG pedirá en los parlamentos gallego y europeo flexibilidad en los descartes (18/05)

O BNG reclamará nos parlamentos galego e europeo flexibilidade na prohibición de descartes, de forma que a súa implantación "non sexa un mazazo" e a normativa se cumpra "sen repercutir nas actividades económicas" de Galicia. De igual maneira, avogará porque o 'Brexit' teña "a menor repercusión" posible no emprego e a riqueza en Galicia.

VIGO, 18 (EUROPA PRESS)

Así o trasladou aos medios de comunicación a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, que este venres encabezou unha reunión con membros da Cooperativa de Armadores de Pesca do Porto de Vigo (Arvi), na que tamén estiveron presentes a eurodeputada Ana Miranda, o deputado por Pontevedra Luís Bará e os responsables local e comarcal do BNG en Vigo, Serafín Otero e Manuel Caride.

O portavoz da Cooperativa de Armadores, Javier Touza, advertiu que a prohibición dos descartes, unida á escaseza de cotas e aos efectos do cambio climático --que afecta á distribución de capturas--, pode ter un impacto "moi negativo" na economía galega.

Da mesma forma, considerou que a saída de Reino Unido da Unión Europea terá "consecuencias moi importantes", xa que moitos barcos galegos (con distintas bandeiras) faenan en augas inglesas. Neste sentido, reclamou que nas negociacións a pesca non sexa moeda de cambio e mantéñase "o 'status quo' de libre acceso ás súas augas" e a "flexibilidade" nos aranceis.

Neste marco, remarcou que os políticos van ter que "dar o do de peito", para transmitir os argumentos do sector nas negociacións, de forma que se garanta a sustentabilidade económica, social e ambiental vinculada á pesca.

Pontón recoñeceu que o pesqueiro é un sector "estratéxico", con "fortalezas e incertezas" ante os descartes, o 'Brexit' e a repartición de cotas. Ademais, considerouno "clave", pola súa contribución a fixar poboación, economía e emprego en Galicia, por iso, trasladou a intención do BNG de "contribuír a ese lobby galego" en defensa dos seus intereses pesqueiros.

RENOVACIÓN DA FROTA

En todo caso, o presidente de Arvi apostou por ver este momento de cambios como "unha oportunidade", e mantivo que se todos os implicados fan un traballo "unido e intelixente", o sector pesqueiro galego poderá saír reforzado desta situación.

Así as cousas, apuntou que se está facendo e vaise a potenciar a renovación da frota, aínda que recalcou que a súa intención é promover que se faga nos estaleiros galegos, que xa demostraron o seu "saber facer". Neste marco, avanzou que a próxima semana presentarase en Navalia un proxecto para a utilización de gas natural licuado (GNL) por primeira vez no mundo na pesca de longa distancia.

Neste sentido, chamou a demostrar a calidade da fabricación galega tamén no campo do GNL, no que ve "unha gran oportunidade". Da mesma maneira, incidiu na importancia de que haxa colaboración público-privada para formar, innovar e crear emprego de calidade no sector pesqueiro, que considera "o primeiro elo dunha cadea" na que se atopan estaleiros e conserveiras, entre outros sectores.