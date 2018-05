Alcaldes de O Morrazo convocan una concentración tras un 'plantón' de Fomento en una reunión sobre Rande

18/05/2018 - 18:13

Critican el "desprecio" del ministerio hacia los vecinos, que sufren las consecuencias de constantes colapsos de tráfico

VIGO, 18 (EUROPA PRESS)

Los alcaldes de O Morrazo (Cangas, Moaña, Bueu y Vilaboa) han convocado para este domingo una concentración de protesta después del 'plantón' de representantes del Ministerio de Fomento, a los que esperaban este viernes para mantener una reunión y obtener información acerca de las obras que se están desarrollando en el puente de Rande y que provocan colapsos de tráfico constantemente.

Según ha explicado el regidor de Cangas, Xosé Manuel Pazos (EU-SON), en declaraciones a Europa Press, él mismo contactó con la Secretaría de Estado de Infraestructuras para concertar ese encuentro y que los alcaldes de la zona pudieran tener información de primera mano. "A día de hoy, ninguno de los ayuntamientos conoce oficialmente qué tipo de obras se están haciendo, ni qué plazos se barajan",ha incidido.

Pazos ha señalado que, tras varias conversaciones con representantes de la Secretaría de Estado, se fijó un encuentro en el Ayuntamiento de Cangas, este viernes a las 11.00 horas. "A mí me dijeron que el secretario de Estado no vendría, pero que buscarían a alguna otra persona. Pero llegó la hora y no apareció nadie, es una tomadura de pelo", ha aseverado, y ha recordado que Fomento dio 'plantón' a los alcaldes (o representantes) de los cuatro municipios afectados.

Por ello, ante el "desprecio" del Ministerio, ha señalado el alcalde de Cangas, los regidores han convocado una concentración de protesta para este domingo, a las 11.30 horas, en Domaio (Moaña), en el aparcamiento que hay frente a la iglesia.

Los regidores de esta zona han expresado, en reiteradas ocasiones, su malestar por la ejecución de unas obras (las de asfaltado del puente de Rande) de las que no tienen información. A ese respecto, han denunciado que se inauguró la ampliación de la autopista AP-9 a su paso por dicho puente, sin que los trabajos estuvieran finalizados, como ha recordado la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG).

SIN ALTERNATIVA

La regidora nacionalista ha subrayado que los vecinos de Cangas y Moaña no tienen alternativa para acceder a Vigo, a donde deben acudir "sin poder escoger" para ir al hospital, a sus trabajos o a estudiar. "Los vecinos ya han protestado, nos hemos concentrados, y desoyen absolutamente todas nuestras peticiones", ha señalado.

Santos ha recalcado que las obras en Rande, "no son de mero mantenimiento", como ha trasladado Fomento, sino que se trata de trabajos de impermeabilización, asfaltado, o retensado de los cables, que formaban parte del contrato de ampliación de la autopista. "El principal responsable de esto es Fomento, que permite a la concesionaria Audasa hacer todo lo que quiere, e inaugura unas obras como coartada para permitir la subida del peaje", ha añadido.

La alcaldesa ha denunciado la "falta de respeto institucional" y el "desprecio" a los vecinos tanto por parte de la empresa como del ministerio, y ha recordado que Moaña ha sido el municipio peor parado, puesto que las obras en Rande se han sumado a los trabajos en el Corredor de O Morrazo. "Desplazarse a Vigo o desde Vigo a Moaña se convirtió en una condena", ha sentenciado.

COLAPSOS

Las obras en el puente de Rande, que comenzaron a mediados de febrero, provocan retenciones y colapsos de tráfico entre la península de O Morrazo y Vigo de forma continua. De hecho, el alcalde de la ciudad olívica, Abel Caballero, ya ha exigido que se tomen medidas para evitar que los conductores se queden atrapados en la autopista.

Este viernes, el portavoz del gobierno local vigués, Carlos López Font, ha vuelto a insistir en esa exigencia, reclamando que se informe a los conductores cuando haya retenciones para que eviten tomar la autopista, concentrando los trabajos en horas de menor afluencia de vehículos, o incluso levantando las barreras del peaje. "Hoy de nuevo se ha producido otro colapso, y no vamos a parar de exigir medidas, que son de sentido común", ha afirmado.